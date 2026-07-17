ВИДЕО. Как Максим Хлань забил за Гурник Забже в Суперкубке Польши

Вечером 16 июля состоялся матч за Суперкубок Польши 2026

Гурник Забже с голом украинца Максима Хланя проиграл команде Лех из Познани (1:3).

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Чемпион страны – Лех Познань – принимал обладателя Кубка Польши – Гурник из Забже.

Украинский полузащитник Максим Хлань открыл счет для гостей на 14-й минуте встречи. Для 23-летнего Хланя этот мяч стал первым официальным голом в сезоне 2026/27.

Однако еще до перерыва познанский клуб восстановил равновесие, а во втором тайме забил еще дважды. В итоге Лех одержал победу со счетом 3:1 и стал обладателем Суперкубка Польши 2026.

Суперкубок Польши. 16 июля 2026. Познань

Лех Познань – Гурник Забже – 3:1

Видео голов и обзор матча: смотреть на YouTube

Голы: Антони Козубал, 27, Микаэль Исхак, 47, Пабло Родригес, 69 – Максим Хлань, 14

Видео гола Максима Хланя: смотреть на YouTube