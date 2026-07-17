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Польша
17 июля 2026, 13:47 | Обновлено 17 июля 2026, 13:59
338
0

ВИДЕО. Как Максим Хлань забил за Гурник Забже в Суперкубке Польши

Трофей выиграл клуб Лех Познань, забив три мяча

17 июля 2026, 13:47 | Обновлено 17 июля 2026, 13:59
338
0
ВИДЕО. Как Максим Хлань забил за Гурник Забже в Суперкубке Польши
ФК Гурник Забже. Максим Хлань
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Вечером 16 июля состоялся матч за Суперкубок Польши 2026

Гурник Забже с голом украинца Максима Хланя проиграл команде Лех из Познани (1:3).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чемпион страны – Лех Познань – принимал обладателя Кубка Польши – Гурник из Забже.

Украинский полузащитник Максим Хлань открыл счет для гостей на 14-й минуте встречи. Для 23-летнего Хланя этот мяч стал первым официальным голом в сезоне 2026/27.

Однако еще до перерыва познанский клуб восстановил равновесие, а во втором тайме забил еще дважды. В итоге Лех одержал победу со счетом 3:1 и стал обладателем Суперкубка Польши 2026.

Суперкубок Польши. 16 июля 2026. Познань

Лех Познань – Гурник Забже – 3:1

Видео голов и обзор матча: смотреть на YouTube

Голы: Антони Козубал, 27, Микаэль Исхак, 47, Пабло Родригес, 69 – Максим Хлань, 14

Видео гола Максима Хланя: смотреть на YouTube

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Суперкубок Польши по футболу видео голов и обзор Максим Хлань Гурник Забже Лех Познань Микаэль Исхак
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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