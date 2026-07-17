Снова греки. Динамо играло в еврокубках со всеми сильнейшими клубами Греции

Соперником киевского Динамо во втором квалификационном раунде Лиги Европы станет греческий ПАОК.

С представителями Греции киевляне часто пересекались в еврокубках, сыграв в разное время со всеми топовыми командами этой страны.

Динамо сыграло против греческих команд 13 матчей в еврокубках, однако официальными можно считать только 12, поскольку результат матча 1995 против Панатинаикоса был аннулирован, а киевляне были дисквалифицированы из еврокубков.

В этих 12 поединках против Олимпиакоса, Панатинаикоса, ПАОКа, АЕКа и Ариса Динамо одержало 6 побед, потерпело 2 поражения, еще 4 игры закончились вничью. Разница между забитыми и пропущенными мячами 18:10 в пользу украинской команды.

Все матчи Динамо против команд из Греции в еврокубках