Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Снова греки. Динамо играло в еврокубках со всеми сильнейшими клубами Греции
Лига Европы
17 июля 2026, 11:37 | Обновлено 17 июля 2026, 11:38
235
0

Снова греки. Динамо играло в еврокубках со всеми сильнейшими клубами Греции

Вспомним результаты всех матчей киевлян в еврокубках против греческих команд

17 июля 2026, 11:37 | Обновлено 17 июля 2026, 11:38
235
0
Снова греки. Динамо играло в еврокубках со всеми сильнейшими клубами Греции
ФК Динамо
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Соперником киевского Динамо во втором квалификационном раунде Лиги Европы станет греческий ПАОК.

С представителями Греции киевляне часто пересекались в еврокубках, сыграв в разное время со всеми топовыми командами этой страны.

Динамо сыграло против греческих команд 13 матчей в еврокубках, однако официальными можно считать только 12, поскольку результат матча 1995 против Панатинаикоса был аннулирован, а киевляне были дисквалифицированы из еврокубков.

В этих 12 поединках против Олимпиакоса, Панатинаикоса, ПАОКа, АЕКа и Ариса Динамо одержало 6 побед, потерпело 2 поражения, еще 4 игры закончились вничью. Разница между забитыми и пропущенными мячами 18:10 в пользу украинской команды.

Все матчи Динамо против команд из Греции в еврокубках

  • 2026/27: ЛЕ, ПАОК
  • 2023/24: ЛК, Арис – 2:1–0:1 (6:5 – по пенальти)
  • 2018/19: ЛЕ, Олимпиакос – 1:0–2:2
  • 2017/18: ЛЕ, АЭК – 0:0–1:1
  • 1998/99: ЛЧ, Панатинаикос – 2:1–1:2
  • 1995/96: ЛЧ, Панатинаикос – 1:0 (результат матча был аннулирован)
  • 1976/77: КЕЧ, ПАОК – 4:0–2:0
  • 1975/76: КЕЧ, Олимпиакос – 1:0–2:2
По теме:
Динамо 3-й раз не забило в игровое время в двух стартовых матчах евросезона
Таблица коэффициентов. Успех Динамо: Украина минимально опередила Австрию
Защитник Динамо стал отцом – жена родила футболисту дочь
Лига Европы статистика Динамо Киев ПАОК Олимпиакос Пирей Панатинаикос АЕК Афины Арис Салоники
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тухель нашел виновного в поражении сборной Англии на чемпионате мира
Футбол | 16 июля 2026, 10:21 15
Тухель нашел виновного в поражении сборной Англии на чемпионате мира
Тухель нашел виновного в поражении сборной Англии на чемпионате мира

Главный тренер не сдержал эмоций и разнес работу арбитра в противостоянии с Аргентиной

Динамо согласилось отпустить Пономаренко. Назван клуб
Футбол | 17 июля 2026, 08:02 5
Динамо согласилось отпустить Пономаренко. Назван клуб
Динамо согласилось отпустить Пономаренко. Назван клуб

Киевляне готовы отпустить игрока в «Галатасарай» на своих условиях

Сабо спрогнозировал счет матча Лиги Европы Университатя – Динамо
Футбол | 16.07.2026, 18:27
Сабо спрогнозировал счет матча Лиги Европы Университатя – Динамо
Сабо спрогнозировал счет матча Лиги Европы Университатя – Динамо
ФИФА может наказать сборную Аргентины после победы в полуфинале ЧМ-2026
Футбол | 16.07.2026, 10:37
ФИФА может наказать сборную Аргентины после победы в полуфинале ЧМ-2026
ФИФА может наказать сборную Аргентины после победы в полуфинале ЧМ-2026
Дарио СРНА: «Считаю, что он – настоящая легенда донецкого Шахтера»
Футбол | 17.07.2026, 08:46
Дарио СРНА: «Считаю, что он – настоящая легенда донецкого Шахтера»
Дарио СРНА: «Считаю, что он – настоящая легенда донецкого Шахтера»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украина переиграла Иран и приблизилась к выходу в плей-офф Лиги наций
Украина переиграла Иран и приблизилась к выходу в плей-офф Лиги наций
15.07.2026, 19:45 12
Волейбол
Два ассиста Месси. Аргентина одержала волевую победу над Англией
Два ассиста Месси. Аргентина одержала волевую победу над Англией
16.07.2026, 00:06 156
Футбол
Тайсон Фьюри осуществил мечту, победив украинца. Случилось непредвиденное
Тайсон Фьюри осуществил мечту, победив украинца. Случилось непредвиденное
17.07.2026, 06:22 1
Бокс
Чисора без колебаний назвал победителя реванша Усик – Верховен
Чисора без колебаний назвал победителя реванша Усик – Верховен
16.07.2026, 08:10
Бокс
Зинедин ЗИДАН: «Эту команду просто унизили. Мне это надоело»
Зинедин ЗИДАН: «Эту команду просто унизили. Мне это надоело»
16.07.2026, 09:32 3
Футбол
Стал известен соперник Динамо во 2-м раунде квалификации Q2 Лиги Европы
Стал известен соперник Динамо во 2-м раунде квалификации Q2 Лиги Европы
16.07.2026, 23:23 33
Футбол
Тухель пояснил поражение сборной Англии от Аргентины в полуфинале ЧМ-2026
Тухель пояснил поражение сборной Англии от Аргентины в полуфинале ЧМ-2026
16.07.2026, 06:47 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем