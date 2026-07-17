Снова греки. Динамо играло в еврокубках со всеми сильнейшими клубами Греции
Вспомним результаты всех матчей киевлян в еврокубках против греческих команд
Соперником киевского Динамо во втором квалификационном раунде Лиги Европы станет греческий ПАОК.
С представителями Греции киевляне часто пересекались в еврокубках, сыграв в разное время со всеми топовыми командами этой страны.
Динамо сыграло против греческих команд 13 матчей в еврокубках, однако официальными можно считать только 12, поскольку результат матча 1995 против Панатинаикоса был аннулирован, а киевляне были дисквалифицированы из еврокубков.
В этих 12 поединках против Олимпиакоса, Панатинаикоса, ПАОКа, АЕКа и Ариса Динамо одержало 6 побед, потерпело 2 поражения, еще 4 игры закончились вничью. Разница между забитыми и пропущенными мячами 18:10 в пользу украинской команды.
Все матчи Динамо против команд из Греции в еврокубках
- 2026/27: ЛЕ, ПАОК
- 2023/24: ЛК, Арис – 2:1–0:1 (6:5 – по пенальти)
- 2018/19: ЛЕ, Олимпиакос – 1:0–2:2
- 2017/18: ЛЕ, АЭК – 0:0–1:1
- 1998/99: ЛЧ, Панатинаикос – 2:1–1:2
- 1995/96: ЛЧ, Панатинаикос – 1:0 (результат матча был аннулирован)
- 1976/77: КЕЧ, ПАОК – 4:0–2:0
- 1975/76: КЕЧ, Олимпиакос – 1:0–2:2
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