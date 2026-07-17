Динамо 3-й раз не забило в игровое время в двух стартовых матчах евросезона

Киевское Динамо в третий раз в своей истории не забило ни одного гола в игровое время в первых двух матчах евросезона.

Произошло это в начале сезона 2026/27, в котором киевляне не сумели отличиться хотя бы одним голом в поединках против румынской Университати Клуж.

Ранее подобное случалось с Динамо в сезонах 1983/84 (2 матча) и 2021/22 (4 матча).

Сезоны в еврокубках, в которых Динамо стартовало с 2+ матчей без забитых мячей в игровое время

2026/27 (2 матча), Лига Европы

Университет Клуж (Румыния) – 0:0

Университет Клуж (Румыния) – 0:0

2021/22 (4 матча), Лига чемпионов

Бенфика (Португалия) – 0:0

Бавария (Германия) – 0:5

Барселона (Испания) – 0:1

Барселона (Испания) – 0:1

1983/84 (2 матча), Кубок УЕФА