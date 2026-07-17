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  4. Динамо 3-й раз не забило в игровое время в двух стартовых матчах евросезона
Лига Европы
17 июля 2026, 11:23 |
115
0

Динамо 3-й раз не забило в игровое время в двух стартовых матчах евросезона

Вспомним, когда в последний раз подобное случалось с киевлянами

17 июля 2026, 11:23 |
115
0
Динамо 3-й раз не забило в игровое время в двух стартовых матчах евросезона
ФК Динамо
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Киевское Динамо в третий раз в своей истории не забило ни одного гола в игровое время в первых двух матчах евросезона.

Произошло это в начале сезона 2026/27, в котором киевляне не сумели отличиться хотя бы одним голом в поединках против румынской Университати Клуж.

Ранее подобное случалось с Динамо в сезонах 1983/84 (2 матча) и 2021/22 (4 матча).

Сезоны в еврокубках, в которых Динамо стартовало с 2+ матчей без забитых мячей в игровое время

2026/27 (2 матча), Лига Европы

  • Университет Клуж (Румыния) – 0:0
  • Университет Клуж (Румыния) – 0:0

2021/22 (4 матча), Лига чемпионов

  • Бенфика (Португалия) – 0:0
  • Бавария (Германия) – 0:5
  • Барселона (Испания) – 0:1
  • Барселона (Испания) – 0:1

1983/84 (2 матча), Кубок УЕФА

  • Лаваль (Франция) – 0:0
  • Лаваль (Франция) – 0:1
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Лига Европы статистика Динамо Киев Университатя Клуж - Динамо Университатя Клуж серия пенальти
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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