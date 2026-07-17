Динамо 3-й раз не забило в игровое время в двух стартовых матчах евросезона
Вспомним, когда в последний раз подобное случалось с киевлянами
Киевское Динамо в третий раз в своей истории не забило ни одного гола в игровое время в первых двух матчах евросезона.
Произошло это в начале сезона 2026/27, в котором киевляне не сумели отличиться хотя бы одним голом в поединках против румынской Университати Клуж.
Ранее подобное случалось с Динамо в сезонах 1983/84 (2 матча) и 2021/22 (4 матча).
Сезоны в еврокубках, в которых Динамо стартовало с 2+ матчей без забитых мячей в игровое время
2026/27 (2 матча), Лига Европы
- Университет Клуж (Румыния) – 0:0
- Университет Клуж (Румыния) – 0:0
2021/22 (4 матча), Лига чемпионов
- Бенфика (Португалия) – 0:0
- Бавария (Германия) – 0:5
- Барселона (Испания) – 0:1
- Барселона (Испания) – 0:1
1983/84 (2 матча), Кубок УЕФА
- Лаваль (Франция) – 0:0
- Лаваль (Франция) – 0:1
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