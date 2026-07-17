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Чемпионат мира
17 июля 2026, 10:03 | Обновлено 17 июля 2026, 11:43
1105
0

Экс-тренер сборных Украины рассказал, в чем у Аргентины будет преимущество

Это может помочь Месси и компании покорить пьедестал

17 июля 2026, 10:03 | Обновлено 17 июля 2026, 11:43
1105
0
Экс-тренер сборных Украины рассказал, в чем у Аргентины будет преимущество
Getty Images/Global Images Ukraine
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Бывший тренер сборных Украины всех возрастов Владимир Цыткин в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, оправдали ли его ожидания поединки плей-офф ЧМ по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.

– При нынешнем формате было понятно, что интереснее всего начинается с четвертьфинальной стадии, когда проходные матчи отошли в историю. Вот почему я остаюсь сторонником участия в финальной части мирового футбольного форума 32 сборных, как это было четыре года назад в Катаре.

– Но, согласитесь, даже не все полуфинальные поединки оправдали ожидания…

– Имеете в виду, что французы, шансы которых расценивались выше, были деклассированы испанцами? Такое бывает, но в этом, прежде всего, виноваты сами «синие», потому что вышли на поле без четкого плана на игру. На таком уровне экспромт не пройдет. А тут еще, как назло, бессмысленное нарушение правил защитником Люка Динем привело к назначению пенальти, выбившего французов из колеи. Каждый такой просчет очень важен. К тому же, сразу несколько игроков «синих» выпали из ансамбля. Больше всего разочаровал Майкл Олисе, который очень часто ошибался. Более того, даже прославленный голеадор Килиан Мбаппе был не похож на себя.

А вот испанцы – молодцы. Нельзя сказать, что они часто угрожали владениям французов, но то, что доминировали, факт. О том, как они контролировали мяч в этом поединке, можно смело снимать документальную ленту, чтобы все последовали примеру. Все было на самом высоком уровне, начиная от подстраховки в защите до командной игры в целом. Чувствовалась «режиссура» их наставника Луиса де ла Фуэнте.

– А вот его английский коллега Томас Тухель вряд ли может записать себе в актив полуфинал с аргентинцами…

– Согласен. По крайней мере, его замены под занавес поединка оказались неэффективными. Чего не скажешь о наставнике южноамериканцев Лионеле Скалони, который с помощью свежих сил добился перелома. Также отметил бы бойцовский характер аргентинцев, буквально в каждом эпизоде ​​сражавшихся до конца. Вот почему даже при счете 0:1 за несколько минут до финального свистка я был уверен, что они спасутся.

Хотя мне и сейчас непонятно, почему британцы изменили себе и отошли в глухую оборону, почему оставляли легендарного Лионеля Месси без опеки. Если думали, что ветерану не хватит сил, то прогадали, потому что именно гениальный Лео сделал две результативные передачи…

– То, что у испанцев перед финалом будет больше времени на отдых, может повлиять на результат?

– Не думаю. В нынешнем восстановительном процессе один лишний день не играет большого значения. Поверьте, все нивелируется даже статусностью финала, желанием прыгнуть выше головы…

– Тогда, напоследок, кому отдаете предпочтение в борьбе за чемпионский титул и «бронзу»?

– Сейчас шансы – 50 на 50, однако я не удивлюсь, если невероятные волевые качества помогут аргентинцам покорить вершину. Что касается третьего места, то преимущество в индивидуальном мастерстве должно пригодиться французам.

Ранее полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем высказался об игре Лионеля Месси на чемпионате мира.

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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