Беллингем обратился к Месси после поражения Англии от Аргентины

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем высказался об игре Лионеля Месси на чемпионате мира. Англичанин отметил выступления капитана сборной Аргентины и пожелал ему успеха в финальном матче турнира.

«Играть против Лео Месси – это невероятно. Чемпионат мира, который он проводит, просто потрясающий. Желаю ему удачи в финале», – сказал Беллингем.

Напомним, что в полуфинале Аргентина победила Англию со счётом 3:2. В финале аргентинцы сыграют матч против сборной Испании – финальная встреча состоится 19 июля в 22:00 по киевскому времени.