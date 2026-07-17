Беллингем обратился к Месси после поражения Англии от Аргентины
Джуд пожелал Лионелю удачи
Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем высказался об игре Лионеля Месси на чемпионате мира. Англичанин отметил выступления капитана сборной Аргентины и пожелал ему успеха в финальном матче турнира.
«Играть против Лео Месси – это невероятно. Чемпионат мира, который он проводит, просто потрясающий. Желаю ему удачи в финале», – сказал Беллингем.
Напомним, что в полуфинале Аргентина победила Англию со счётом 3:2. В финале аргентинцы сыграют матч против сборной Испании – финальная встреча состоится 19 июля в 22:00 по киевскому времени.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер хочет видеть украинца в «Аяксе»
Семья Торреса связалась с наркокартелем