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  4. Беллингем обратился к Месси после поражения Англии от Аргентины
Чемпионат мира
17 июля 2026, 08:32 |
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Беллингем обратился к Месси после поражения Англии от Аргентины

Джуд пожелал Лионелю удачи

17 июля 2026, 08:32 |
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Беллингем обратился к Месси после поражения Англии от Аргентины
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем
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Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем высказался об игре Лионеля Месси на чемпионате мира. Англичанин отметил выступления капитана сборной Аргентины и пожелал ему успеха в финальном матче турнира.

«Играть против Лео Месси – это невероятно. Чемпионат мира, который он проводит, просто потрясающий. Желаю ему удачи в финале», – сказал Беллингем.

Напомним, что в полуфинале Аргентина победила Англию со счётом 3:2. В финале аргентинцы сыграют матч против сборной Испании – финальная встреча состоится 19 июля в 22:00 по киевскому времени.

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Дмитрий Олийченко Источник: The Touchline
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