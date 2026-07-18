Окончательное решение. Назван клуб Ваната на следующий сезон
«Жирона» не будет продавать Владислава
Украинский футболист «Жироны» Владислав Ванат не сменит клуб в летнее трансферное окно.
Как отмечает источник, клуб принял окончательное решение — украинский нападающий следующий сезон проведет в «Жироне». Каталонский клуб ожидает от Владислава результативной игры и планирует выручить в будущем за трансфер украинца 30 миллионов евро.
В клубе продолжат выступать также украинцы Владислав Крапивцов и Александр Пищур, а вот будущее Виктора Цыганкова пока не определено.
В прошлом сезоне Ла Лиги Ванат провел 27 матчей, в которых забил девять голов и сделал одну результативную передачу.
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