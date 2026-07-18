Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Окончательное решение. Назван клуб Ваната на следующий сезон
Испания
18 июля 2026, 07:02 |
1790
0

Окончательное решение. Назван клуб Ваната на следующий сезон

«Жирона» не будет продавать Владислава

18 июля 2026, 07:02 |
1790
0
Окончательное решение. Назван клуб Ваната на следующий сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинский футболист «Жироны» Владислав Ванат не сменит клуб в летнее трансферное окно.

Как отмечает источник, клуб принял окончательное решение — украинский нападающий следующий сезон проведет в «Жироне». Каталонский клуб ожидает от Владислава результативной игры и планирует выручить в будущем за трансфер украинца 30 миллионов евро.

В клубе продолжат выступать также украинцы Владислав Крапивцов и Александр Пищур, а вот будущее Виктора Цыганкова пока не определено.

В прошлом сезоне Ла Лиги Ванат провел 27 матчей, в которых забил девять голов и сделал одну результативную передачу.

По теме:
Цена сделки – 140 млн. Реал продаст свою суперзвезду, чтобы купить Олисе
Цыганков покидает Ла Лигу. Виктор выбирает между двумя клубами
МАРСЕЛО: «Этот игрок Барселоны уже стал молодой легендой»
Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Владислав Ванат
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(37)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Динамо пришло официальное письмо. Суркис получил предложение о трансфере
Футбол | 18 июля 2026, 04:32 0
В Динамо пришло официальное письмо. Суркис получил предложение о трансфере
В Динамо пришло официальное письмо. Суркис получил предложение о трансфере

Вацко рассказал, что «Галатасарай» обратился к украинскому клубу

Таблица коэффициентов. Успех Динамо: Украина минимально опередила Австрию
Футбол | 17 июля 2026, 12:23 10
Таблица коэффициентов. Успех Динамо: Украина минимально опередила Австрию
Таблица коэффициентов. Успех Динамо: Украина минимально опередила Австрию

Копилка Украины за неделю пополнилась на 0.125 балла, впереди – Румыния

Жозе МОУРИНЬО: «Это позорная работа. Из-за него Аргентина вышла в финал»
Футбол | 17.07.2026, 08:13
Жозе МОУРИНЬО: «Это позорная работа. Из-за него Аргентина вышла в финал»
Жозе МОУРИНЬО: «Это позорная работа. Из-за него Аргентина вышла в финал»
Защитник Динамо попал в больницу после победы в матче Лиги Европы
Футбол | 17.07.2026, 08:51
Защитник Динамо попал в больницу после победы в матче Лиги Европы
Защитник Динамо попал в больницу после победы в матче Лиги Европы
Динамо может вскоре остаться без главного тренера. Известна причина
Футбол | 17.07.2026, 23:10
Динамо может вскоре остаться без главного тренера. Известна причина
Динамо может вскоре остаться без главного тренера. Известна причина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Зинедин ЗИДАН: «Эту команду просто унизили. Мне это надоело»
Зинедин ЗИДАН: «Эту команду просто унизили. Мне это надоело»
16.07.2026, 09:32 4
Футбол
ФИФА может наказать сборную Аргентины после победы в полуфинале ЧМ-2026
ФИФА может наказать сборную Аргентины после победы в полуфинале ЧМ-2026
16.07.2026, 10:37 29
Футбол
Екатерина Усик не сдержала слов после решения Зеленского
Екатерина Усик не сдержала слов после решения Зеленского
17.07.2026, 07:53 11
Бокс
Тайсон Фьюри осуществил мечту, победив украинца. Случилось непредвиденное
Тайсон Фьюри осуществил мечту, победив украинца. Случилось непредвиденное
17.07.2026, 06:22 1
Бокс
Тухель нашел виновного в поражении сборной Англии на чемпионате мира
Тухель нашел виновного в поражении сборной Англии на чемпионате мира
16.07.2026, 10:21 19
Футбол
Сабо спрогнозировал счет матча Лиги Европы Университатя – Динамо
Сабо спрогнозировал счет матча Лиги Европы Университатя – Динамо
16.07.2026, 18:27 38
Футбол
Стал известен соперник Динамо во 2-м раунде квалификации Q2 Лиги Европы
Стал известен соперник Динамо во 2-м раунде квалификации Q2 Лиги Европы
16.07.2026, 23:23 35
Футбол
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
16.07.2026, 04:15
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем