Окончательное решение. Назван клуб Ваната на следующий сезон

Украинский футболист «Жироны» Владислав Ванат не сменит клуб в летнее трансферное окно.

Как отмечает источник, клуб принял окончательное решение — украинский нападающий следующий сезон проведет в «Жироне». Каталонский клуб ожидает от Владислава результативной игры и планирует выручить в будущем за трансфер украинца 30 миллионов евро.

В клубе продолжат выступать также украинцы Владислав Крапивцов и Александр Пищур, а вот будущее Виктора Цыганкова пока не определено.

В прошлом сезоне Ла Лиги Ванат провел 27 матчей, в которых забил девять голов и сделал одну результативную передачу.