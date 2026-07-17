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Украина. Премьер лига
17 июля 2026, 09:37 | Обновлено 17 июля 2026, 09:48
673
0

Защитник Динамо стал отцом – жена родила футболисту дочь

Александр Тымчик стал отцом

17 июля 2026, 09:37 | Обновлено 17 июля 2026, 09:48
673
0
Защитник Динамо стал отцом – жена родила футболисту дочь
ФК Динамо Киев. Александр Тымчик
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Защитник киевского «Динамо» Александр Тымчик стал отцом — у футболиста родилась дочь. Об этом сообщает пресс-служба «бело-синих».

«Пусть она растет здоровой, счастливой и дарит вашей семье множество радостных моментов. Счастья, любви и уюта вашей семье», – лаконично говорится в сообщении.

Ранее главный тренер «Динамо» Игорь Костюк заявлял, что дочь Александра Тимчика родилась во время матча «бело-синих» в Лиге Европы против «Университати» Клуж.

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Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
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