Украина. Премьер лига17 июля 2026, 09:37 | Обновлено 17 июля 2026, 09:48
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Защитник Динамо стал отцом – жена родила футболисту дочь
Александр Тымчик стал отцом
17 июля 2026, 09:37 | Обновлено 17 июля 2026, 09:48
673
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Защитник киевского «Динамо» Александр Тымчик стал отцом — у футболиста родилась дочь. Об этом сообщает пресс-служба «бело-синих».
«Пусть она растет здоровой, счастливой и дарит вашей семье множество радостных моментов. Счастья, любви и уюта вашей семье», – лаконично говорится в сообщении.
Ранее главный тренер «Динамо» Игорь Костюк заявлял, что дочь Александра Тимчика родилась во время матча «бело-синих» в Лиге Европы против «Университати» Клуж.
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