Защитник Динамо стал отцом – жена родила футболисту дочь

Защитник киевского «Динамо» Александр Тымчик стал отцом — у футболиста родилась дочь. Об этом сообщает пресс-служба «бело-синих».

«Пусть она растет здоровой, счастливой и дарит вашей семье множество радостных моментов. Счастья, любви и уюта вашей семье», – лаконично говорится в сообщении.

Ранее главный тренер «Динамо» Игорь Костюк заявлял, что дочь Александра Тимчика родилась во время матча «бело-синих» в Лиге Европы против «Университати» Клуж.