Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник раскрыл размер зарплаты Гуцуляка в Турции
Украина. Премьер лига
17 июля 2026, 20:40 | Обновлено 17 июля 2026, 20:56
675
0

Источник раскрыл размер зарплаты Гуцуляка в Турции

Алексей перейдет в «Коджаэлиспор»

17 июля 2026, 20:40 | Обновлено 17 июля 2026, 20:56
675
0
Источник раскрыл размер зарплаты Гуцуляка в Турции
ФК Полесья. Алексей Гуцуляк
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Вингер сборной Украины Алексей Гуцуляк определился с новым клубом после ухода из «Полесья» и переедет в Турцию.

По информации источника, 28-летний футболист согласовал контракт с турецким «Коджаэлиспором». Футболист будет получать в команде один миллион долларов в год. На футболиста также претендовал «Маккаби Хайфа», но в итоге израильский клуб сделал выбор в пользу Бруниньо, перешедшего из «Карпат».

30 июня у Гуцуляка истек контракт с «волками», и он стал свободным агентом. Всего за «Полесье» Алексей провел 65 матчей, забил 21 гол и отдал 11 голевых передач.

По теме:
Одного из ключевых футболистов сборной Украины пригласил арабский клуб
Салах выбрал новый клуб после неудачи на ЧМ-2026
Таблица коэффициентов. Успех Динамо: Украина минимально опередила Австрию
чемпионат Турции по футболу Полесье Житомир Алексей Гуцуляк Коджаэлиспор зарплаты
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жозе МОУРИНЬО: «Это позорная работа. Из-за него Аргентина вышла в финал»
Футбол | 17 июля 2026, 08:13 11
Жозе МОУРИНЬО: «Это позорная работа. Из-за него Аргентина вышла в финал»
Жозе МОУРИНЬО: «Это позорная работа. Из-за него Аргентина вышла в финал»

Наставник «Реала» раскритиковал Тухеля

Тайсон Фьюри осуществил мечту, победив украинца. Случилось непредвиденное
Бокс | 17 июля 2026, 06:22 1
Тайсон Фьюри осуществил мечту, победив украинца. Случилось непредвиденное
Тайсон Фьюри осуществил мечту, победив украинца. Случилось непредвиденное

Британец вспомнил о поединке с Кличко

Корзины посева Q3 Лиги Европы. Стали известны возможные соперники Динамо
Футбол | 17.07.2026, 06:23
Корзины посева Q3 Лиги Европы. Стали известны возможные соперники Динамо
Корзины посева Q3 Лиги Европы. Стали известны возможные соперники Динамо
«Он толстый». Экс-игрок Динамо сорвал трансфер Пономаренко в известный клуб
Футбол | 17.07.2026, 18:03
«Он толстый». Экс-игрок Динамо сорвал трансфер Пономаренко в известный клуб
«Он толстый». Экс-игрок Динамо сорвал трансфер Пономаренко в известный клуб
Сербия – Украина – 3:1. Досадное поражение от хозяев. Видеообзор матча
Волейбол | 17.07.2026, 12:05
Сербия – Украина – 3:1. Досадное поражение от хозяев. Видеообзор матча
Сербия – Украина – 3:1. Досадное поражение от хозяев. Видеообзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стал известен соперник Динамо во 2-м раунде квалификации Q2 Лиги Европы
Стал известен соперник Динамо во 2-м раунде квалификации Q2 Лиги Европы
16.07.2026, 23:23 33
Футбол
Зинедин ЗИДАН: «Эту команду просто унизили. Мне это надоело»
Зинедин ЗИДАН: «Эту команду просто унизили. Мне это надоело»
16.07.2026, 09:32 4
Футбол
Англия – Аргентина – 1:2. Два ассиста Месси и суперкамбек. Видео голов
Англия – Аргентина – 1:2. Два ассиста Месси и суперкамбек. Видео голов
16.07.2026, 00:50 3
Футбол
ИБРАГИМОВИЧ: «Этот человек виноват в поражении Англии от Аргентины»
ИБРАГИМОВИЧ: «Этот человек виноват в поражении Англии от Аргентины»
17.07.2026, 08:48 4
Футбол
Выгодное предложение Усику: украинцу – деньги, Zuffa – пиар
Выгодное предложение Усику: украинцу – деньги, Zuffa – пиар
16.07.2026, 01:22
Бокс
Университатя – Динамо – 0:0 (2:4). Как потащил Нещерет. Видеообзор матча
Университатя – Динамо – 0:0 (2:4). Как потащил Нещерет. Видеообзор матча
17.07.2026, 00:04
Футбол
Костюк объяснил, почему Динамо довело матч с Университатей до пенальти
Костюк объяснил, почему Динамо довело матч с Университатей до пенальти
17.07.2026, 09:32 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем