Источник раскрыл размер зарплаты Гуцуляка в Турции

Вингер сборной Украины Алексей Гуцуляк определился с новым клубом после ухода из «Полесья» и переедет в Турцию.

По информации источника, 28-летний футболист согласовал контракт с турецким «Коджаэлиспором». Футболист будет получать в команде один миллион долларов в год. На футболиста также претендовал «Маккаби Хайфа», но в итоге израильский клуб сделал выбор в пользу Бруниньо, перешедшего из «Карпат».

30 июня у Гуцуляка истек контракт с «волками», и он стал свободным агентом. Всего за «Полесье» Алексей провел 65 матчей, забил 21 гол и отдал 11 голевых передач.