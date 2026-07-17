ВИВЧАРЕНКО: «Хорошо, что все так закончилось, и в итоге мы прошли дальше»
Константин заявил, что «бело-синие» создали много моментов у ворот соперника
Защитник «Динамо» Константин Вивчаренко поделился своими эмоциями после победы над «Университатей» в серии пенальти и выхода во второй квалификационный раунд Лиги Европы.
– Главное, что сегодня мы победили. Я выходил, чтобы помочь команде забить, потому что было создано много моментов, но мяч почему-то не шел в ворота. Хорошо, что всё так закончилось, и в итоге мы прошли дальше.
– Дальше подготовка к следующему сопернику – греческому ПАОКу. Знаете ли вы уже что-нибудь о нём, смотрели ли их матчи?
– Сначала нужно было пройти первого соперника. А ПАОК будем смотреть. Это хорошая команда, поэтому будем анализировать. У нас есть бывший игрок ПАОКа, который, наверное, подскажет, как играть против них (улыбается). Будем анализировать и выходить на игру, – сказал Вивчаренко.
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