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  4. ВИВЧАРЕНКО: «Хорошо, что все так закончилось, и в итоге мы прошли дальше»
Лига Европы
17 июля 2026, 07:39 | Обновлено 17 июля 2026, 07:40
530
0

ВИВЧАРЕНКО: «Хорошо, что все так закончилось, и в итоге мы прошли дальше»

Константин заявил, что «бело-синие» создали много моментов у ворот соперника

17 июля 2026, 07:39 | Обновлено 17 июля 2026, 07:40
530
0
ВИВЧАРЕНКО: «Хорошо, что все так закончилось, и в итоге мы прошли дальше»
ФК Динамо Киев. Константин Вивчаренко
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Защитник «Динамо» Константин Вивчаренко поделился своими эмоциями после победы над «Университатей» в серии пенальти и выхода во второй квалификационный раунд Лиги Европы.

– Главное, что сегодня мы победили. Я выходил, чтобы помочь команде забить, потому что было создано много моментов, но мяч почему-то не шел в ворота. Хорошо, что всё так закончилось, и в итоге мы прошли дальше.

– Дальше подготовка к следующему сопернику – греческому ПАОКу. Знаете ли вы уже что-нибудь о нём, смотрели ли их матчи?

– Сначала нужно было пройти первого соперника. А ПАОК будем смотреть. Это хорошая команда, поэтому будем анализировать. У нас есть бывший игрок ПАОКа, который, наверное, подскажет, как играть против них (улыбается). Будем анализировать и выходить на игру, – сказал Вивчаренко.

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Константин Вивчаренко Университатя Клуж - Динамо Университатя Клуж Динамо Киев Лига Европы ПАОК
Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
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