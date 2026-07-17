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17 июля 2026, 04:01 | Обновлено 17 июля 2026, 04:04
221
0

ВИДЕО. IShowSpeed обратился к Ямалю перед финалом ЧМ

Популярный блогер боится увидеть вторую подряд победу Лионеля Месси на чемпионате мира

17 июля 2026, 04:01 | Обновлено 17 июля 2026, 04:04
221
0
ВИДЕО. IShowSpeed обратился к Ямалю перед финалом ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль и IShowSpeed
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Американский стример IShowSpeed эмоционально обратился к звезде сборной Испании Ламину Ямалю накануне финала чемпионата мира против Аргентины.

В конце прямой трансляции известный поклонник Криштиану Роналду попросил 19-летнего футболиста сосредоточиться и не позволить команде Лионеля Месси завоевать трофей.

«Пожалуйста, Ламин. Спаси нас, фанатов Роналду», – заявил IShowSpeed.

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Блогер пошутил, что в случае второй подряд победы Месси на ЧМ ему больше нечего будет сказать в спорах с поклонниками аргентинца.

Испания вышла в финал после победы над Францией со счетом 2:0, а Аргентина обыграла Англию – 2:1. Решающий матч состоится 19 июля.

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Максим Лапченко Источник: AS
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