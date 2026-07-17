ВИДЕО. IShowSpeed обратился к Ямалю перед финалом ЧМ
Популярный блогер боится увидеть вторую подряд победу Лионеля Месси на чемпионате мира
Американский стример IShowSpeed эмоционально обратился к звезде сборной Испании Ламину Ямалю накануне финала чемпионата мира против Аргентины.
В конце прямой трансляции известный поклонник Криштиану Роналду попросил 19-летнего футболиста сосредоточиться и не позволить команде Лионеля Месси завоевать трофей.
«Пожалуйста, Ламин. Спаси нас, фанатов Роналду», – заявил IShowSpeed.
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Блогер пошутил, что в случае второй подряд победы Месси на ЧМ ему больше нечего будет сказать в спорах с поклонниками аргентинца.
Испания вышла в финал после победы над Францией со счетом 2:0, а Аргентина обыграла Англию – 2:1. Решающий матч состоится 19 июля.
ai chorando o desespero na voz dele meu deus nao aguento mais me identificar com o speed https://t.co/7ebj22TghM— gabriella 📖 (@mileydelicate) July 15, 2026
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