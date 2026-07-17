ФОТО. Челси удалил пост после гола своего игрока в ворота Англии

Лондонский «Челси» оказался в центре скандала во время полуфинального матча чемпионата мира между Англией и Аргентиной.

На 85-й минуте полузащитник «синих» Энцо Фернандес сравнял счет, после чего официальный аккаунт клуба в X опубликовал фотографию празднующего аргентинца с подписью «Энцо Фернандес» и эмодзи взрыва.

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Публикация возмутила английских болельщиков «Челси». Фанаты напомнили, что клуб представляет Англию, и назвали пост неуместным и предательским.

Из-за волны критики «Челси» вскоре удалил публикацию. Однако скриншоты уже успели распространиться в социальных сетях.

Аргентина впоследствии забила еще один мяч и победила со счетом 2:1. Решающий гол в компенсированное время оформил Лаутаро Мартинес.