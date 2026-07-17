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17 июля 2026, 03:01 | Обновлено 17 июля 2026, 03:04
242
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ФОТО. Английская футболистка праздновала вылет своей сборной с ЧМ

Келси-Роуз Бауэрс поддерживала Аргентину из-за своего возлюбленного Маркоса Сенеси

17 июля 2026, 03:01 | Обновлено 17 июля 2026, 03:04
242
0
ФОТО. Английская футболистка праздновала вылет своей сборной с ЧМ
Instagram. Келси-Роуз Бауэрс
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Английская футболистка Келси-Роуз Бауэрс оказалась в необычной ситуации после полуфинала чемпионата мира между Англией и Аргентиной.

22-летняя девушка смотрела матч из аргентинского сектора и поддерживала своего возлюбленного – защитника сборной Аргентины Маркоса Сенеси. «Альбиселесте» победила со счетом 2:1 и вышла в финал турнира.

После игры Бауэрс опубликовала фотографии с трибун и призналась, что испытывала смешанные эмоции.

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«Безумный опыт, который я никогда не забуду. Я горжусь тем, как далеко прошла Англия, и, конечно, своим партнером, который вышел в финал чемпионата мира», – написала футболистка.

В отдельной публикации англичанка добавила: «Горжусь своей страной». Сенеси ответил ей в комментариях: «Я тебя люблю».

Келси ранее выступала за юношеские сборные Англии, а также защищала цвета женских команд «Челси», «Саутгемптона», «Портсмута» и «Борнмута». Именно в «Борнмуте» она познакомилась с Сенеси.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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