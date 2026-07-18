Виктор Цыганков принял решение относительно своего будущего

Украинский вингер испанской «Жироны» Виктор Цыганков находится в сфере интересов турецкого «Трабзонспора».

По информации турецкого журналиста Юнуса Эмре Села, представители украинского футболиста возобновили контакты с клубом из Трабзона.

Сообщается, что руководство и тренерский штаб «Трабзонспора» в ближайшее время оценят возможность осуществления этого трансфера и примут окончательное решение о целесообразности переговоров.

В сезоне 2025/2026 вингер испанской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков провел 34 официальных матча, забил 7 голов и отдал 5 результативных передач.