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  4. Виктор Цыганков принял решение относительно своего будущего
Испания
18 июля 2026, 08:02 |
1495
3

Виктор Цыганков принял решение относительно своего будущего

Украинец решил возобновить переговоры с «Трабзонспором»

18 июля 2026, 08:02 |
1495
3 Comments
Виктор Цыганков принял решение относительно своего будущего
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Украинский вингер испанской «Жироны» Виктор Цыганков находится в сфере интересов турецкого «Трабзонспора».

По информации турецкого журналиста Юнуса Эмре Села, представители украинского футболиста возобновили контакты с клубом из Трабзона.

Сообщается, что руководство и тренерский штаб «Трабзонспора» в ближайшее время оценят возможность осуществления этого трансфера и примут окончательное решение о целесообразности переговоров.

В сезоне 2025/2026 вингер испанской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков провел 34 официальных матча, забил 7 голов и отдал 5 результативных передач.

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трансферы Жирона Виктор Цыганков трансферы Ла Лиги Трабзонспор
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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Ох цей олійченко, ухвалив, завершив, сенсація, топ клюб, багато разовий шампіньон, великий клуб... і т.д. і т.п.....
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