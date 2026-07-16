Тухель раскрыл истинную причину поражения Англии от Аргентины
Тренер прокомментировал матч полуфинала ЧМ-2026
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал поражение команды в полуфинале чемпионата мира 2026 года и оценил выступление своих подопечных.
«Возможно, контроль мяча не является частью английского ДНК так, как это свойственно испанцам, аргентинцам или бразильцам. Ни одна тактическая схема в мире не смогла бы нам помочь. Мы просто не справились.
Я на 100 процентов предан этой работе. Нам ещё есть над чем работать. И я по-прежнему считаю, что эта команда способна выиграть крупный турнир», – подытожил наставник англичан.
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