Тухель раскрыл истинную причину поражения Англии от Аргентины

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал поражение команды в полуфинале чемпионата мира 2026 года и оценил выступление своих подопечных.

«Возможно, контроль мяча не является частью английского ДНК так, как это свойственно испанцам, аргентинцам или бразильцам. Ни одна тактическая схема в мире не смогла бы нам помочь. Мы просто не справились.

Я на 100 процентов предан этой работе. Нам ещё есть над чем работать. И я по-прежнему считаю, что эта команда способна выиграть крупный турнир», – подытожил наставник англичан.