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  4. В ФИФА дали ответ Дешаму, раскритиковавшему судейство в матче с Испанией
Чемпионат мира
17 июля 2026, 21:59 |
607
0

В ФИФА дали ответ Дешаму, раскритиковавшему судейство в матче с Испанией

Коллина обратился к тренеру сборной Франции

17 июля 2026, 21:59 |
607
0
В ФИФА дали ответ Дешаму, раскритиковавшему судейство в матче с Испанией
Getty Images/Global Images Ukraine. Пьерлуиджи Коллина
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Председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина прокомментировал заявления главного тренера сборной Франции Дидье Дешама относительно назначения арбитра на матч полуфинала чемпионата мира.

Функционер решительно встал на защиту судейского корпуса, подчеркнув, что арбитры, работающие на чемпионате мира, соответствуют самым высоким требованиям.

«Был ли наш арбитр способен судить полуфинал чемпионата мира? Да, безусловно. Наши судьи — мирового уровня», — заявил Коллина.

Ранее Дешам выразил недовольство выбором арбитра на полуфинальный матч, поставив под сомнение целесообразность такого назначения.

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Дидье Дешам сборная Франции по футболу сборная Испании по футболу ЧМ-2026 по футболу Франция - Испания Пьерлуиджи Коллина
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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