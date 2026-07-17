В ФИФА дали ответ Дешаму, раскритиковавшему судейство в матче с Испанией
Коллина обратился к тренеру сборной Франции
Председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина прокомментировал заявления главного тренера сборной Франции Дидье Дешама относительно назначения арбитра на матч полуфинала чемпионата мира.
Функционер решительно встал на защиту судейского корпуса, подчеркнув, что арбитры, работающие на чемпионате мира, соответствуют самым высоким требованиям.
«Был ли наш арбитр способен судить полуфинал чемпионата мира? Да, безусловно. Наши судьи — мирового уровня», — заявил Коллина.
Ранее Дешам выразил недовольство выбором арбитра на полуфинальный матч, поставив под сомнение целесообразность такого назначения.
🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: FIFA's Head of Refereeing, Pierluigi Collina, has responded to Didier Deschamps' comments about the referee selection.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 16, 2026
"If our referee was capable of officiating a World Cup semi-final? Yes, absolutely.
Our referees are WORLD CLASS." pic.twitter.com/6teGWu2ujV
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