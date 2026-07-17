В ФИФА дали ответ Дешаму, раскритиковавшему судейство в матче с Испанией

Председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина прокомментировал заявления главного тренера сборной Франции Дидье Дешама относительно назначения арбитра на матч полуфинала чемпионата мира.

Функционер решительно встал на защиту судейского корпуса, подчеркнув, что арбитры, работающие на чемпионате мира, соответствуют самым высоким требованиям.

«Был ли наш арбитр способен судить полуфинал чемпионата мира? Да, безусловно. Наши судьи — мирового уровня», — заявил Коллина.

Ранее Дешам выразил недовольство выбором арбитра на полуфинальный матч, поставив под сомнение целесообразность такого назначения.