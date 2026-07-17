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  4. В Галатасарае сделали официальное заявление по трансферу Пономаренко
Турция
17 июля 2026, 22:34 | Обновлено 17 июля 2026, 23:17
1551
3

В Галатасарае сделали официальное заявление по трансферу Пономаренко

Главный тренер команды Бурук подтвердил интерес стамбульского клуба

17 июля 2026, 22:34 | Обновлено 17 июля 2026, 23:17
1551
3 Comments
В Галатасарае сделали официальное заявление по трансферу Пономаренко
ФК Динамо. Матвей Пономаренко
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Главный тренер турецкого «Галатасарая» Окан Бурук прокомментировал информацию о возможном трансфере нападающего киевского «Динамо» и сборной Украины Матвея Пономаренко.

Наставник стамбульского клуба подтвердил, что 19-летний украинец входит в список потенциальных новичков, однако подчеркнул, что клуб рассматривает и других кандидатов.

«У меня не было никакого общения с Джоном Дюраном. Пономаренко – один из футболистов в списке игроков U23, но у нас есть много альтернатив. Что касается Браима Диаса, то мы не предпринимали никаких шагов», – заявил Бурук.

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Галатасарай Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ Матвей Пономаренко Окан Бурук
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Комментарии 3
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Вангую, що наступна новина від цього писаки буде про те як Бурук почухав яйця у Пономаренка)
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+4
Як? Ти ж його тижня два тому його туди продав!
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+3
До біса їм цей Пономаренко! Він зелений... Ну вдався йому кінець минулого сезону, і що? Зірка? Та в нас таких зірок, як блох на собаці! Де Довбик, Ванат, Зінченко, Лунін? Продовжити? Отож! Пономаренко наразі ніщо! Журналісти його розкрутити... і все. 
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-2
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