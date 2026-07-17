В Галатасарае сделали официальное заявление по трансферу Пономаренко
Главный тренер команды Бурук подтвердил интерес стамбульского клуба
Главный тренер турецкого «Галатасарая» Окан Бурук прокомментировал информацию о возможном трансфере нападающего киевского «Динамо» и сборной Украины Матвея Пономаренко.
Наставник стамбульского клуба подтвердил, что 19-летний украинец входит в список потенциальных новичков, однако подчеркнул, что клуб рассматривает и других кандидатов.
«У меня не было никакого общения с Джоном Дюраном. Пономаренко – один из футболистов в списке игроков U23, но у нас есть много альтернатив. Что касается Браима Диаса, то мы не предпринимали никаких шагов», – заявил Бурук.
Okan Buruk: "Jhon Duran ile benim bir iletişimim olmadı. Ponomarenko U23 listesinde olan oyunculardan biri ama orada alternatifimiz çok fazla. Brahim Diaz ile ilgili bir girişimimiz olmadı." pic.twitter.com/qNZpQBoDep— Borges TV (@BorgesTV10) July 16, 2026
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