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Товарищеские матчи
16 июля 2026, 22:52 |
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0

Бенфика – Вильярреал. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Матч начнется 17 июля в 21:45 по Киеву

16 июля 2026, 22:52 |
30
0
Бенфика – Вильярреал. Прогноз и анонс на товарищеский матч
ФК Бенфика
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В пятницу, 17 июля, состоится товарищеский поединок между «Бенфикой» и «Вильярреалом». По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Бенфика

Предыдущий сезон прошел для коллектива не лучшим образом. Хотя и за 34 матча чемпионата Португалии «Бенфика» ни разу не проиграла, 80-х баллов было недостаточно ни для чемпионства, ни даже для 2-го места. Именно поэтому клуб Марка Силвы в грядущем сезоне будет играть в Лиге Европы.

Прошлогодний Кубок Португалии «Бенфика» покинула в четвертьфинале, минимально уступив «Порту». Из Лиги чемпионов коллектив вылетел на стадии 1/16, проиграв мадридскому «Реалу» 3:1 по сумме 2-х матчей.

Вильярреал

Совершенно неплохие результаты прошлого года продемонстрировала «желтая субмарина». За 38 игр Ла Лиги коллективу удалось завоевать 72 балла, что позволило ему занять 3-ю строчку общего зачета. Хотя «Барселона», в конце концов ставшая чемпионом, оторвалась от «Вильярреала» на 22 очка.

Кубок Испании клуб покинул еще на стадии 1/16 финала после проигрыша «Рассинг». В Лиге чемпионов тоже не сложилось – испанцы вылетели из основного этапа после получения 1 очка за 8 поединков.

Личные встречи

В последний раз клубы играли между собой еще на групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2005/2006. Тогда 1 игра завершилась вничью, а в другой победу одержал «Вильярреал».

Интересные факты

  • «Вильярреал» забил 72 гола в предыдущем сезоне Ла Лиги – 3-й лучший результат среди всех команд.
  • В свою очередь «Бенфика» забила 74 мяча в предыдущем сезоне чемпионата Португалии – 2-й лучший результат среди всех команд.
  • В каждом из 6 последних матчей «Бенфики» забивали обе команды.


Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.7 по линии БК betking.

Прогноз Sport.ua
Бенфика
17.07.2026 -
21:45
Вильярреал
Тотал больше 2.5 1.7 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Бенфика Вильярреал прогнозы прогнозы на футбол товарищеские матчи
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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