В пятницу, 17 июля, состоится товарищеский поединок между «Бенфикой» и «Вильярреалом». По киевскому времени игра начнется в 21:45.



Бенфика



Предыдущий сезон прошел для коллектива не лучшим образом. Хотя и за 34 матча чемпионата Португалии «Бенфика» ни разу не проиграла, 80-х баллов было недостаточно ни для чемпионства, ни даже для 2-го места. Именно поэтому клуб Марка Силвы в грядущем сезоне будет играть в Лиге Европы.



Прошлогодний Кубок Португалии «Бенфика» покинула в четвертьфинале, минимально уступив «Порту». Из Лиги чемпионов коллектив вылетел на стадии 1/16, проиграв мадридскому «Реалу» 3:1 по сумме 2-х матчей.



Вильярреал



Совершенно неплохие результаты прошлого года продемонстрировала «желтая субмарина». За 38 игр Ла Лиги коллективу удалось завоевать 72 балла, что позволило ему занять 3-ю строчку общего зачета. Хотя «Барселона», в конце концов ставшая чемпионом, оторвалась от «Вильярреала» на 22 очка.



Кубок Испании клуб покинул еще на стадии 1/16 финала после проигрыша «Рассинг». В Лиге чемпионов тоже не сложилось – испанцы вылетели из основного этапа после получения 1 очка за 8 поединков.



Личные встречи



В последний раз клубы играли между собой еще на групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2005/2006. Тогда 1 игра завершилась вничью, а в другой победу одержал «Вильярреал».



Интересные факты

«Вильярреал» забил 72 гола в предыдущем сезоне Ла Лиги – 3-й лучший результат среди всех команд.

В свою очередь «Бенфика» забила 74 мяча в предыдущем сезоне чемпионата Португалии – 2-й лучший результат среди всех команд.

В каждом из 6 последних матчей «Бенфики» забивали обе команды.



Прогноз



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