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Испания
16 июля 2026, 20:28 | Обновлено 16 июля 2026, 20:29
1025
0

Моуриньо принял резонансное решение. Повлияет непосредственно на Лунина

В мадридском клубе будет новый тренер вратарей

16 июля 2026, 20:28 | Обновлено 16 июля 2026, 20:29
1025
0
Моуриньо принял резонансное решение. Повлияет непосредственно на Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин
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Мадридский «Реал» покинет тренер вратарей Луис Льопис, работавший на своей должности в течение нескольких лет в эпоху Зинедина Зидана и Карло Анчелотти. Об этом сообщает AS.

Такое решение было принято новым главным тренером «сливочных» Жозе Моуриньо. «Особый» решил довериться на этом посту Нуну Сантушу, с которым работал до последнего времени в лиссабонской «Бенфике».

Всего же в тренерский штаб Моуриньо вошли девять специалистов. Среди них также числится бывший полузащитник «Реала» Сами Хедира, который будет помощником Моуриньо, отвечающим за связь с командой.

Ранее известный испанский журналист Мигель Серрано заявил, что Лунин ни в коем случае не станет основным вратарем в мадридском клубе.

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Луис Льопис чемпионат Испании по футболу Ла Лига Андрей Лунин Реал Мадрид Жозе Моуриньо
Антон Романенко Источник: AS
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