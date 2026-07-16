Моуриньо принял резонансное решение. Повлияет непосредственно на Лунина

Мадридский «Реал» покинет тренер вратарей Луис Льопис, работавший на своей должности в течение нескольких лет в эпоху Зинедина Зидана и Карло Анчелотти. Об этом сообщает AS.

Такое решение было принято новым главным тренером «сливочных» Жозе Моуриньо. «Особый» решил довериться на этом посту Нуну Сантушу, с которым работал до последнего времени в лиссабонской «Бенфике».

Всего же в тренерский штаб Моуриньо вошли девять специалистов. Среди них также числится бывший полузащитник «Реала» Сами Хедира, который будет помощником Моуриньо, отвечающим за связь с командой.

Ранее известный испанский журналист Мигель Серрано заявил, что Лунин ни в коем случае не станет основным вратарем в мадридском клубе.