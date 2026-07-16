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Испания
16 июля 2026, 10:47 |
347
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Известный журналист: «В Реале знают – Лунин никогда не будет основным»

Мигель Серрано рассказал о планах мадридского клуба

16 июля 2026, 10:47 |
347
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Известный журналист: «В Реале знают – Лунин никогда не будет основным»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин
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Известный испанский журналист Мигель Серрано заявил, что мадридский «Реал» уже рассматривает кандидатов в замену своему основному голкиперу Тибо Куртуа, который все чаще страдает из-за травм.

«Я говорю вам не впервые, и не во второй раз, о крайне сложной ситуации с заменой Куртуа, являющейся одним из вопросов, к которым «Реал» готовился, изучал, оценивал и следил с первой минуты после травмы колена Куртуа в сезоне, когда клуб выиграл пятнадцатый Кубок европейских чемпионов. В последние два сезона у Куртуа были отличные моменты, как всегда, потому что он – лучший вратарь в мире и, вероятно, лучший вратарь в истории, или, по крайней мере, входит в тройку лучших за всю историю, но он пропустил 26 официальных матчей за два сезона.

«Реал» не хочет подписывать преемника Куртуа прямо сейчас, но они не исключают этого, если травма, полученная им в матче со сборной Испании, будет серьезной, чего, судя по всему, нет, но мы не можем сказать наверняка, потому что ему еще не делали МРТ. Если же травма окажется серьезной, это может ускорить планы «Реала», которые заключаются в поиске вратаря в течение сезона», – цитирует Серрано Defensa Central.

Журналист назвал имена трех вратарей, которых в мадридском клубе рассматривают взамен Куртуа. Это Барт Вербрюгген из «Брайтона», Грегор Кобель из дортмундской «Боруссии» и Диогу Кошта из «Порту».

«В «Реале» очень четко понимают, что Лунин – отличный вратарь на замену, но ни в коем случае он не может быть основным вратарем», – добавил Серрано.

Ранее в «Реале» приняли важное решение относительно Лунина.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Тибо Куртуа Андрей Лунин
Антон Романенко Источник: DefensaCentral
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