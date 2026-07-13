Источник: В Реале приняли важное решение по Лунину

Мадридский «Реал» летом не рассматривает возможность подписания нового голкипера, сообщает журналист AS Хосе Феликс Диас.

В королевском клубе считают, что вратарская позиция хорошо закрыта бельгийцем Тибо Куртуа, украинцем Андреем Луниным, а также перспективными испанцами Франом Гонсалесом и Хави Наварро. Они пользуются полным доверием на «Сантьяго Бернабеу».

В сезоне-2025/26 Лунин сыграл в составе «Реала» 12 матчей, в которых пропустил 21 гол. Контракт украинского вратаря с мадридским клубом рассчитан до лета 2030 года. Рыночная трансферная стоимость Андрея составляет 12 млн евро.

Ранее Лунин получил обнадеживающие новости в «Реале».