Источник: В Реале приняли важное решение по Лунину
Мадридский клуб доволен своими голкиперами
Мадридский «Реал» летом не рассматривает возможность подписания нового голкипера, сообщает журналист AS Хосе Феликс Диас.
В королевском клубе считают, что вратарская позиция хорошо закрыта бельгийцем Тибо Куртуа, украинцем Андреем Луниным, а также перспективными испанцами Франом Гонсалесом и Хави Наварро. Они пользуются полным доверием на «Сантьяго Бернабеу».
В сезоне-2025/26 Лунин сыграл в составе «Реала» 12 матчей, в которых пропустил 21 гол. Контракт украинского вратаря с мадридским клубом рассчитан до лета 2030 года. Рыночная трансферная стоимость Андрея составляет 12 млн евро.
Ранее Лунин получил обнадеживающие новости в «Реале».
🚨 JUST IN: Real Madrid are NOT thinking of signing a new goalkeeper.— Madrid Zone (@theMadridZone) July 13, 2026
The club believes the position is perfectly covered by Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Fran Gonzalez and Javi Navarro. @jfelixdiaz pic.twitter.com/7T0Han8esQ
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