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Испания
13 июля 2026, 23:18 | Обновлено 13 июля 2026, 23:19
282
0

Источник: В Реале приняли важное решение по Лунину

Мадридский клуб доволен своими голкиперами

13 июля 2026, 23:18 | Обновлено 13 июля 2026, 23:19
282
0
Источник: В Реале приняли важное решение по Лунину
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин
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Мадридский «Реал» летом не рассматривает возможность подписания нового голкипера, сообщает журналист AS Хосе Феликс Диас.

В королевском клубе считают, что вратарская позиция хорошо закрыта бельгийцем Тибо Куртуа, украинцем Андреем Луниным, а также перспективными испанцами Франом Гонсалесом и Хави Наварро. Они пользуются полным доверием на «Сантьяго Бернабеу».

В сезоне-2025/26 Лунин сыграл в составе «Реала» 12 матчей, в которых пропустил 21 гол. Контракт украинского вратаря с мадридским клубом рассчитан до лета 2030 года. Рыночная трансферная стоимость Андрея составляет 12 млн евро.

Ранее Лунин получил обнадеживающие новости в «Реале».

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Андрей Лунин Реал Мадрид
Антон Романенко Источник: X (Twitter)
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