ВИДЕО. Фанат потроллил Роналду кубком мира

Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду упустил, вероятно, последний шанс одержать победу на чемпионате мира по футболу. Его команда остановилась на стадии 1/8 финала, проиграв Испании со счетом 0:1.

Через четыре года Роналду будет 45 лет, и, хотя турнир пройдет на его родине, сложно представить, что великий футболист не станет почетным членом команды в 2030 году, а сыграет важную роль на поле. Пока же болельщики троллят португальца.

В сети интернет продаются черные футболки с изображением Роналду в форме сборной Португалии. Один из болельщиков к этой футболке надел цепочку с кубком мира, символизируя, что Криштиану всегда близок к трофею, но никогда его не получит.