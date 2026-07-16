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Чемпионат мира
16 июля 2026, 20:07 | Обновлено 16 июля 2026, 20:08
255
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ВИДЕО. Фанат потроллил Роналду кубком мира

Болельщик придумал аксессуар к футболке с изображением Криштиану Роналду

16 июля 2026, 20:07 | Обновлено 16 июля 2026, 20:08
255
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ВИДЕО. Фанат потроллил Роналду кубком мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду
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Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду упустил, вероятно, последний шанс одержать победу на чемпионате мира по футболу. Его команда остановилась на стадии 1/8 финала, проиграв Испании со счетом 0:1.

Через четыре года Роналду будет 45 лет, и, хотя турнир пройдет на его родине, сложно представить, что великий футболист не станет почетным членом команды в 2030 году, а сыграет важную роль на поле. Пока же болельщики троллят португальца.

В сети интернет продаются черные футболки с изображением Роналду в форме сборной Португалии. Один из болельщиков к этой футболке надел цепочку с кубком мира, символизируя, что Криштиану всегда близок к трофею, но никогда его не получит.

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Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: YouTube
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в 45 він буде найкраще підготовлений і
виграє отой довбаний кубок ЧС.))
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