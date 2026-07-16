Криштиану Роналду готов принять сенсационное решение
Роналду может сыграть на ЧМ-2030
Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду рассматривает возможность участия в чемпионате мира 2030 года, который частично пройдет в Португалии.
По информации из соцсетей, португальская суперзвезда не исключает продолжения выступлений за национальную сборную ещё на один чемпионат мира. Одним из факторов является то, что турнир будет проходить на полях Португалии.
Роналду провёл пять матчей на чемпионате мира 2026 года, в которых забил три гола. Сборная Португалии выбыла из турнира на стадии 1/8 финала после поражения от Испании.
Ранее главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш прокомментировал перспективы нападающего Криштиану Роналду.
كريستيانو رونالدو يفكر جديًا بخوض بطولة كأس العالم 2030 لأنها ستكون في البرتغال ونسبة الفوز بها ستكون كبيرة 👀🇵🇹 pic.twitter.com/VzGf5Mcm4v— Screen Mix (@ScreenMix) July 13, 2026
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