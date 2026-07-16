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Чемпионат мира
16 июля 2026, 01:32 |
415
2

Криштиану Роналду готов принять сенсационное решение

Роналду может сыграть на ЧМ-2030

16 июля 2026, 01:32 |
415
2 Comments
Криштиану Роналду готов принять сенсационное решение
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду
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Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду рассматривает возможность участия в чемпионате мира 2030 года, который частично пройдет в Португалии.

По информации из соцсетей, португальская суперзвезда не исключает продолжения выступлений за национальную сборную ещё на один чемпионат мира. Одним из факторов является то, что турнир будет проходить на полях Португалии.

Роналду провёл пять матчей на чемпионате мира 2026 года, в которых забил три гола. Сборная Португалии выбыла из турнира на стадии 1/8 финала после поражения от Испании.

Ранее главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш прокомментировал перспективы нападающего Криштиану Роналду.

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Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Олійченко сам вирішить яке рішення ухвалить Роналду)
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Який треш  Очкує, що на домашньому ЧС португальці можуть стати без нього чемпіоном 😂 Його его цього не винесе. Тільки уявіть - він закінчує зі збірною, і вона стає чемпіоном світу  
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