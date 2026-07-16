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Лига Европы
16 июля 2026, 19:39 | Обновлено 16 июля 2026, 19:55
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Виталий КОСОВСКИЙ: «Эта команда динамовцам по зубам»

Виталий Косовский дал прогноз на матч «Динамо»

16 июля 2026, 19:39 | Обновлено 16 июля 2026, 19:55
160
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Виталий КОСОВСКИЙ: «Эта команда динамовцам по зубам»
Виталий Косовский
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Известный в прошлом полузащитник «Динамо» Виталий Косовский надеется на проход киевлянами «Университати» в матче Лиги Европы.

«Шансы на проход к следующей стадии перед ответным матчем равны – 50 на 50, но… Я жду победу «Динамо». В Румынии будет совсем другая игра в исполнении обеих команд, не такая, как была в Люблине, где «Динамо» играло первым номером, больше контролировало мяч и нанесло более 20 ударов в сторону ворот соперника.

В первом матче, возможно, сказались нагрузки на тренировочных сборах. Опять же, возможно, где-то не хватило психологии победителей, скажем так. Было определенное волнение. Непросто врываться в новый сезон так рано, в начале июля...

Эта команда динамовцам по зубам. Румыны три передачи в кучу не могли связать в первом матче. Конечно, их не нужно недооценивать, но «Динамо» должно проходить дальше. В первом матче победить румын не удалось, надеюсь, выйдет во втором», – заявил Косовский.

Матч «Университатя» – «Динамо» стартует в 20:30.

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Виталий Косовский Динамо Киев Лига Европы Университатя Клуж Университатя Клуж - Динамо
Руслан Полищук Источник: Спорт-Экспресс Украина
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