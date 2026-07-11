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Лига Европы
11 июля 2026, 12:08 | Обновлено 11 июля 2026, 13:28
624
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«Было непонятно...» Экс-игрок Динамо прокомментировал старт в еврокубках

«Динамо» едва избежало поражения в квалификации Лиги Европы

11 июля 2026, 12:08 | Обновлено 11 июля 2026, 13:28
624
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«Было непонятно...» Экс-игрок Динамо прокомментировал старт в еврокубках
ФК Динамо
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Бывший полузащитник национальной сборной Украины и «Динамо» Виталий Косовский эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о первом поединке квалификации Лиги Европы киевской команды с «Университатей» из румынского города Клуж, завершившемся вничью – 0:0.

«Противостояние в польском Люблине произвело печальное впечатление. И если румыны с первых минут продемонстрировали, что для них главное – не пропустить, то по игре динамовцев было непонятно, как они собираются заставить клужан капитулировать.

Нельзя сказать, что подопечные Игоря Костюка не старались, но этого оказалось недостаточно, чтобы доминировать. Конечно, оправданием может служить то, что на киевлян оказывали давление серьезные нагрузки, но в таком же положении находились и гости. Более того, динамовцы могли даже проиграть, если бы в одном из игровых эпизодов не выручил вратарь Нещерет.

Я не думаю, что за ту неделю до ответного матча динамовцы резко подтянут физические кондиции. Поэтому остается надеяться, что скажется более высокое индивидуальное мастерство киевлян, что скажет свое веское слово ветеран Ярмоленко, который в Люблине не играл».

Ранее Олег Саленко оценил трансферы «Динамо», вспомнив Лобановского.

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инсайд Мнение эксперта Динамо - Университатя Клуж Лига Европы Динамо Киев Университатя Клуж Виталий Косовский
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Ледь уникло поразки? G скільки було в румунської команди? Навіщо писати таке лайно?
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Ярмоленка та Буяльського - в студію! Бо більше нема кому креативно зіграти...
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