«Было непонятно...» Экс-игрок Динамо прокомментировал старт в еврокубках

Бывший полузащитник национальной сборной Украины и «Динамо» Виталий Косовский эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о первом поединке квалификации Лиги Европы киевской команды с «Университатей» из румынского города Клуж, завершившемся вничью – 0:0.

«Противостояние в польском Люблине произвело печальное впечатление. И если румыны с первых минут продемонстрировали, что для них главное – не пропустить, то по игре динамовцев было непонятно, как они собираются заставить клужан капитулировать.

Нельзя сказать, что подопечные Игоря Костюка не старались, но этого оказалось недостаточно, чтобы доминировать. Конечно, оправданием может служить то, что на киевлян оказывали давление серьезные нагрузки, но в таком же положении находились и гости. Более того, динамовцы могли даже проиграть, если бы в одном из игровых эпизодов не выручил вратарь Нещерет.

Я не думаю, что за ту неделю до ответного матча динамовцы резко подтянут физические кондиции. Поэтому остается надеяться, что скажется более высокое индивидуальное мастерство киевлян, что скажет свое веское слово ветеран Ярмоленко, который в Люблине не играл».

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