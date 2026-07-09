Саленко оценил трансферы Динамо, вспомнив о Лобановском

Легенда киевского Динамо Олег Саленко оценил трансферную кампанию «бело-синих». Олег вспомнил игру за киевский клуб во времена Валерия Лобановского.

– В «Динамо» вернулся Томаш Кендзера, и подписан молодой французский нападающий Пьер Мунгенге. Маловато?

– Пока трудно сказать. Важно, чтобы была сыгранность команды. В мое время при Валерии Лобановском основа состояла из 16 футболистов. И нас хватало на все матчи (улыбается).

Правда, сейчас ситуация несколько иная, очень много лишних переездов, поэтому обойма должна быть больше. Хорошо, что в чемпионате дали возможность перенести два матча, чтобы команда лучше смогла подготовиться к еврокубковым поединкам, – сказал Саленко.

Уже сегодня киевское Динамо стартует в квалификации Лиги Европы. Матч против Университати Клуж состоится в четверг, 9 июля, в польском Люблине на Арене Люблин. Начало встречи 1-го квалификационного раунда Лиги Европы – в 20:00 по Киеву.