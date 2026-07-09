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  4. Саленко оценил трансферы Динамо, вспомнив о Лобановском
Украина. Премьер лига
09 июля 2026, 11:53 | Обновлено 09 июля 2026, 12:10
721
0

Саленко оценил трансферы Динамо, вспомнив о Лобановском

Олег заговорил о Кендзере и Мунгенге

09 июля 2026, 11:53 | Обновлено 09 июля 2026, 12:10
721
0
Саленко оценил трансферы Динамо, вспомнив о Лобановском
ФК Динамо Киев. Олег Саленко
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Легенда киевского Динамо Олег Саленко оценил трансферную кампанию «бело-синих». Олег вспомнил игру за киевский клуб во времена Валерия Лобановского.

– В «Динамо» вернулся Томаш Кендзера, и подписан молодой французский нападающий Пьер Мунгенге. Маловато?

– Пока трудно сказать. Важно, чтобы была сыгранность команды. В мое время при Валерии Лобановском основа состояла из 16 футболистов. И нас хватало на все матчи (улыбается).

Правда, сейчас ситуация несколько иная, очень много лишних переездов, поэтому обойма должна быть больше. Хорошо, что в чемпионате дали возможность перенести два матча, чтобы команда лучше смогла подготовиться к еврокубковым поединкам, – сказал Саленко.

Уже сегодня киевское Динамо стартует в квалификации Лиги Европы. Матч против Университати Клуж состоится в четверг, 9 июля, в польском Люблине на Арене Люблин. Начало встречи 1-го квалификационного раунда Лиги Европы – в 20:00 по Киеву.

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Томаш Кендзера Пьер Мунгенге Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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