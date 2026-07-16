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Украина. Премьер лига
16 июля 2026, 15:55 | Обновлено 16 июля 2026, 15:57
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0

ФОТО. Созвездие волка. Полесье презентовало форму на новый сезон

Житомирский клуб презентовал темную экипировку

16 июля 2026, 15:55 | Обновлено 16 июля 2026, 15:57
150
0
ФОТО. Созвездие волка. Полесье презентовало форму на новый сезон
ФК Полесье
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Клуб УПЛ Полесье презентовал новую комплект формы на сезон 2026/27. Экипировка выполнена в темном цвете.

Отличительной особенностью формы стало созвездие волка, которое нанесено на футболку. Житомирский клуб не указал, когда состоится дебют новой формы.

Команда Руслана Ротаня скоро стартует в квалификации Лиги конференций против Копенгагена, а также начнет сезон УПЛ игрой с Черноморцем.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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