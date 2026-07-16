ФОТО. Созвездие волка. Полесье презентовало форму на новый сезон

Клуб УПЛ Полесье презентовал новую комплект формы на сезон 2026/27. Экипировка выполнена в темном цвете.

Отличительной особенностью формы стало созвездие волка, которое нанесено на футболку. Житомирский клуб не указал, когда состоится дебют новой формы.

Команда Руслана Ротаня скоро стартует в квалификации Лиги конференций против Копенгагена, а также начнет сезон УПЛ игрой с Черноморцем.