12-й раз в финале ЧМ встретятся команды из Европы и Южной Америки

12-й раз в поединке за титул чемпиона мира сойдутся коллективы из Европы и Южной Америки. Ранее в 8 случаях верх брали южноамериканцы, в трех – европейцы. Для Аргентины предстоящий финал будет седьмым за время выступления на мундиалях, для Испании - вторым после победного для них ЧМ-2010. К слову, аргентинцы, которые трижды становились триумфаторами, могут стать третьей командой после Италии и Бразилии, сохранившей чемпионский титул.

В свою очередь бронзу 11-й раз в истории разыграют две сборные из Старого Света. Франция на ЧМ-1958 в матче за 3-е место обыграла ФРГ – 6:3, а на ЧМ-1986 – Бельгию – 4:2, но на ЧМ-1982 уступила Польше – 2:3. Англия же на ЧМ-1990 проиграла Италии – 1:2, а на ЧМ-2018 – Бельгии – 0:2.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ