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Чемпионат мира
16 июля 2026, 14:48 | Обновлено 16 июля 2026, 15:08
303
0

12-й раз в финале ЧМ встретятся команды из Европы и Южной Америки

Бронзу 11-й раз разыграют два коллектива из Старого Света

16 июля 2026, 14:48 | Обновлено 16 июля 2026, 15:08
303
0
12-й раз в финале ЧМ встретятся команды из Европы и Южной Америки
Getty Images/Global Images Ukraine
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12-й раз в поединке за титул чемпиона мира сойдутся коллективы из Европы и Южной Америки. Ранее в 8 случаях верх брали южноамериканцы, в трех – европейцы. Для Аргентины предстоящий финал будет седьмым за время выступления на мундиалях, для Испании - вторым после победного для них ЧМ-2010. К слову, аргентинцы, которые трижды становились триумфаторами, могут стать третьей командой после Италии и Бразилии, сохранившей чемпионский титул.

В свою очередь бронзу 11-й раз в истории разыграют две сборные из Старого Света. Франция на ЧМ-1958 в матче за 3-е место обыграла ФРГ – 6:3, а на ЧМ-1986 – Бельгию – 4:2, но на ЧМ-1982 уступила Польше – 2:3. Англия же на ЧМ-1990 проиграла Италии – 1:2, а на ЧМ-2018 – Бельгии – 0:2.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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