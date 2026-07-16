Джовани ЭРБЕРТ: «Приятно, что удалось помочь команде»

Полузащитник криворожского «Кривбасса» Джовани Эрберт прокомментировал победу над бельгийским «Гентом» (2:1) в товарищеском матче.

– Джовани, поздравляем с победой. Какие эмоции после завершения сборов?

– Сегодня мы проделали хорошую работу как в команде, так и индивидуально. Нам удалось показать тот футбол, к которому мы стремились, и достичь нужного результата. Поэтому я очень доволен.

– Насколько важно было завершить сборы именно победой?

– Мы каждый день упорно работаем на тренировках, чтобы демонстрировать качественную игру и добиваться положительных результатов. Приятно завершить сборы победой, ведь это придает команде уверенности и положительных эмоций перед началом сезона.

– Что для вас лично значили эти сборы?

– В прошлом году у меня не было возможности пройти полноценную предсезонную подготовку вместе с командой. Сейчас я использую каждый день по максимуму, чтобы набрать наилучшую форму и подойти к сезону в оптимальном состоянии.

– В чём команда добилась наибольшего прогресса во время подготовки?

– В ходе сборов мы много работали над теми компонентами, которые нужно улучшить. Прежде всего это организация игры при прессинге и действия в обороне. Думаю, команда существенно прогрессировала в этих аспектах.

– Вы сегодня оформили дубль. Что скажете об этом матче?

– Сегодняшний матч мы очень хотели выиграть, ведь именно ради таких побед ежедневно работаем на тренировках. Приятно, что удалось помочь команде двумя забитыми голами. Но самое главное – это победа «Кривбасса». А свои голы я хочу посвятить своей девушке, которая сейчас ждет меня дома.