ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала экс-игрока Ингульца
Александр Дихтярук присоединился к «горожанам»
«Александрия» официально объявила о подписании контракта с украинским защитником Александром Дихтяруком.
Отмечается, что переход состоялся на правах свободного агента после истечения срока контракта 23-летнего футболиста с петровским «Ингульцем».
С «горожанами» игрок подписал 3-летний контракт.
Александр — воспитанник винницкого футбола. На протяжении карьеры выступал за такие клубы, как «Днепр», львовский «Рух», «Минай», одесский «Черноморец» и петровский «Ингулец».
Ранее «Александрия» официально продала Жослена Беиратша в «Словацко».
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