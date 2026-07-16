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Украина. Первая лига
16 июля 2026, 14:59 | Обновлено 16 июля 2026, 15:09
323
0

ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала экс-игрока Ингульца

Александр Дихтярук присоединился к «горожанам»

16 июля 2026, 14:59 | Обновлено 16 июля 2026, 15:09
323
0
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала экс-игрока Ингульца
ФК Александрия. Александр Дихтярук
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«Александрия» официально объявила о подписании контракта с украинским защитником Александром Дихтяруком.

Отмечается, что переход состоялся на правах свободного агента после истечения срока контракта 23-летнего футболиста с петровским «Ингульцем».

С «горожанами» игрок подписал 3-летний контракт.

Александр — воспитанник винницкого футбола. На протяжении карьеры выступал за такие клубы, как «Днепр», львовский «Рух», «Минай», одесский «Черноморец» и петровский «Ингулец».

Ранее «Александрия» официально продала Жослена Беиратша в «Словацко».

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Александр Дихтярук Александрия Ингулец Петрово трансферы чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины
Дмитрий Вус Источник: ФК Александрия
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