ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала экс-игрока Ингульца

«Александрия» официально объявила о подписании контракта с украинским защитником Александром Дихтяруком.

Отмечается, что переход состоялся на правах свободного агента после истечения срока контракта 23-летнего футболиста с петровским «Ингульцем».

С «горожанами» игрок подписал 3-летний контракт.

Александр — воспитанник винницкого футбола. На протяжении карьеры выступал за такие клубы, как «Днепр», львовский «Рух», «Минай», одесский «Черноморец» и петровский «Ингулец».

Ранее «Александрия» официально продала Жослена Беиратша в «Словацко».