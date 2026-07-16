Волевая победа. Локомотив в контрольном матче обыграл Диназ
Поединок «Диназ» – «Локомотив» завершился со счетом 1:3
Украинские футбольные клубы продолжают подготовку к старту нового сезона. В четверг, 16 июля, новичок Первой лиги киевский «Локомотив» сыграл спарринг с клубом «Диназ».
«Локомотив» пропустил в начале поединка. Однако киевский отыгрался, благодаря автоголу соперника после штрафного.
Затем в ворота «Диназа» влетели еще два мяча. Авторами голов стали Богдан Мордас и Андрей Головатенко.
В первом туре нового чемпионата «Локомотив» сыграет с ФК «Чернигов». Поединок состоится 25 июля.
Товарищеский матч. Скайларк Арена. 16 июля
«Диназ» (Вышгород) – «Локомотив» (Киев) – 1:3
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