Волевая победа. Локомотив в контрольном матче обыграл Диназ

Украинские футбольные клубы продолжают подготовку к старту нового сезона. В четверг, 16 июля, новичок Первой лиги киевский «Локомотив» сыграл спарринг с клубом «Диназ».

«Локомотив» пропустил в начале поединка. Однако киевский отыгрался, благодаря автоголу соперника после штрафного.

Затем в ворота «Диназа» влетели еще два мяча. Авторами голов стали Богдан Мордас и Андрей Головатенко.

В первом туре нового чемпионата «Локомотив» сыграет с ФК «Чернигов». Поединок состоится 25 июля.

Товарищеский матч. Скайларк Арена. 16 июля

«Диназ» (Вышгород) – «Локомотив» (Киев) – 1:3