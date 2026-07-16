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Чемпионат мира
16 июля 2026, 12:12 | Обновлено 16 июля 2026, 12:43
422
0

Тухель не смог сломать традицию. Все тренеры, становившиеся победителями ЧМ

За всю историю ЧМ победителями во главе своих сборных становились только местные тренеры

16 июля 2026, 12:12 | Обновлено 16 июля 2026, 12:43
422
0
Тухель не смог сломать традицию. Все тренеры, становившиеся победителями ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Еще ни одному тренеру-легионеру не удавалось привести к чемпионству на мундиалях национальную сборную другой страны.

Последним на ЧМ-2026, кто мог сломать эту тенденцию, был немец Томас Тухель во главе сборной Англии, однако англичане потерпели поражение в полуфинале турнира от сборной Аргентины.

Таким образом, победителем ЧМ-2026 станет либо испанец Луис де ла Фуэнте, либо аргентинец Лионель Скалони, который может стать вторым тренером после итальянца Витторио Поццо с выигранными двумя чемпионствами.

Тренеры, выигравшие чемпионат мира

  • 2026 – Луис де ла Фуэнте (Испания) или Лионель Скалони (Аргентина)
  • 2022 – Лионель Скалони (Аргентина)
  • 2018 – Дидье Дешам (Франция)
  • 2014 – Йоахим Лев (Германия)
  • 2010 – Висенте Дель Боске (Испания)
  • 2006 – Марчелло Липпи (Италия)
  • 2002 – Луис Фелипе Сколари (Бразилия)
  • 1998 – Эме Жаке (Франция)
  • 1994 – Карлос Альберто Паррейра (Бразилия)
  • 1990 – Франц Бекенбауэр (ФРГ)
  • 1986 – Карлос Билардо (Аргентина)
  • 1982 – Энцо Беарзот (Италия)
  • 1978 – Сезар Луис Менотти (Аргентина)
  • 1974 – Хельмут Шен (ФРГ)
  • 1970 – Марио Загалло (Бразилия)
  • 1966 – Альф Рэмзи (Англия)
  • 1962 – Аймор Морейра (Бразилия)
  • 1958 – Висенте Феола (Бразилия)
  • 1954 – Зепп Гербергер (ФРГ)
  • 1950 – Хуан Лопес Фонтана (Уругвай)
  • 1938 – Витторио Поццо (Италия)
  • 1934 – Витторио Поццо (Италия)
  • 1930 – Альберто Суппичи (Уругвай)
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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