Еще ни одному тренеру-легионеру не удавалось привести к чемпионству на мундиалях национальную сборную другой страны.

Последним на ЧМ-2026, кто мог сломать эту тенденцию, был немец Томас Тухель во главе сборной Англии, однако англичане потерпели поражение в полуфинале турнира от сборной Аргентины.

Таким образом, победителем ЧМ-2026 станет либо испанец Луис де ла Фуэнте, либо аргентинец Лионель Скалони, который может стать вторым тренером после итальянца Витторио Поццо с выигранными двумя чемпионствами.

Тренеры, выигравшие чемпионат мира