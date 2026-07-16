Тухель не смог сломать традицию. Все тренеры, становившиеся победителями ЧМ
За всю историю ЧМ победителями во главе своих сборных становились только местные тренеры
Еще ни одному тренеру-легионеру не удавалось привести к чемпионству на мундиалях национальную сборную другой страны.
Последним на ЧМ-2026, кто мог сломать эту тенденцию, был немец Томас Тухель во главе сборной Англии, однако англичане потерпели поражение в полуфинале турнира от сборной Аргентины.
Таким образом, победителем ЧМ-2026 станет либо испанец Луис де ла Фуэнте, либо аргентинец Лионель Скалони, который может стать вторым тренером после итальянца Витторио Поццо с выигранными двумя чемпионствами.
Тренеры, выигравшие чемпионат мира
- 2026 – Луис де ла Фуэнте (Испания) или Лионель Скалони (Аргентина)
- 2022 – Лионель Скалони (Аргентина)
- 2018 – Дидье Дешам (Франция)
- 2014 – Йоахим Лев (Германия)
- 2010 – Висенте Дель Боске (Испания)
- 2006 – Марчелло Липпи (Италия)
- 2002 – Луис Фелипе Сколари (Бразилия)
- 1998 – Эме Жаке (Франция)
- 1994 – Карлос Альберто Паррейра (Бразилия)
- 1990 – Франц Бекенбауэр (ФРГ)
- 1986 – Карлос Билардо (Аргентина)
- 1982 – Энцо Беарзот (Италия)
- 1978 – Сезар Луис Менотти (Аргентина)
- 1974 – Хельмут Шен (ФРГ)
- 1970 – Марио Загалло (Бразилия)
- 1966 – Альф Рэмзи (Англия)
- 1962 – Аймор Морейра (Бразилия)
- 1958 – Висенте Феола (Бразилия)
- 1954 – Зепп Гербергер (ФРГ)
- 1950 – Хуан Лопес Фонтана (Уругвай)
- 1938 – Витторио Поццо (Италия)
- 1934 – Витторио Поццо (Италия)
- 1930 – Альберто Суппичи (Уругвай)
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