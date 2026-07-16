Аргентина продолжила свою рекордную серию на чемпионатах мира

Сборная Аргентины в шестой раз в своей истории победила в полуфинале чемпионатов мира.

В этот раз это произошло в поединке против сборной Англии в 1/2 финала ЧМ-2026.

Таким образом, Аргентина победила во всех шести своих сыгранных полуфиналах на мундиалях.

Ни одна другая сборная не имеет в своем активе такое количество побед без единого поражения на данной стадии турнира.

Сборная Аргентины в полуфиналах чемпионатов мира (6 побед в 6 матчах)

2026: Англия – 2:1

2022: Хорватия – 3:0

2014: Нидерланды – 0:0 (4:2 – по пенальти)

1990: Италия – 1:1 (4:3 – по пенальти)

1986: Бельгия – 2:0

1930: США – 6:1

В общем, теперь только одна сборная имеет большее количество побед в полуфиналах ЧМ – Германия/ФРГ (7).

Сборные с наибольшим количеством выигранных полуфиналов чемпионатов мира

7 – Германия/ФРГ

6 – Бразилия

6 – Италия

6 – Аргентина

4 – Франция