Аргентина продолжила свою рекордную серию на чемпионатах мира
Все 6 полуфинальных матчей на мировых первенствах с участием аргентинцев завершились их победой
Сборная Аргентины в шестой раз в своей истории победила в полуфинале чемпионатов мира.
В этот раз это произошло в поединке против сборной Англии в 1/2 финала ЧМ-2026.
Таким образом, Аргентина победила во всех шести своих сыгранных полуфиналах на мундиалях.
Ни одна другая сборная не имеет в своем активе такое количество побед без единого поражения на данной стадии турнира.
Сборная Аргентины в полуфиналах чемпионатов мира (6 побед в 6 матчах)
- 2026: Англия – 2:1
- 2022: Хорватия – 3:0
- 2014: Нидерланды – 0:0 (4:2 – по пенальти)
- 1990: Италия – 1:1 (4:3 – по пенальти)
- 1986: Бельгия – 2:0
- 1930: США – 6:1
В общем, теперь только одна сборная имеет большее количество побед в полуфиналах ЧМ – Германия/ФРГ (7).
Сборные с наибольшим количеством выигранных полуфиналов чемпионатов мира
- 7 – Германия/ФРГ
- 6 – Бразилия
- 6 – Италия
- 6 – Аргентина
- 4 – Франция
Argentina have played more semi-finals without ever losing than any nation in World Cup history:— Squawka (@Squawka) July 15, 2026
◉ 1930 🇦🇷 6-1 🇺🇸
◉ 1986 🇦🇷 2-0 🇧🇪
◉ 1990 🇦🇷 4-3 🇮🇹 (on pens)
◉ 2014 🇦🇷 4-2 🇳🇱 (on pens)
◉ 2022 🇦🇷 3-0 🇭🇷
◉ 2026 🇦🇷 2-1 🏴
The trend continues against the Three Lions. pic.twitter.com/Jv1AdyH3yd
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