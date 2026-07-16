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Чемпионат мира
16 июля 2026, 11:06 | Обновлено 16 июля 2026, 11:07
142
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Аргентина продолжила свою рекордную серию на чемпионатах мира

Все 6 полуфинальных матчей на мировых первенствах с участием аргентинцев завершились их победой

16 июля 2026, 11:06 | Обновлено 16 июля 2026, 11:07
142
1 Comments
Аргентина продолжила свою рекордную серию на чемпионатах мира
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Аргентины в шестой раз в своей истории победила в полуфинале чемпионатов мира.

В этот раз это произошло в поединке против сборной Англии в 1/2 финала ЧМ-2026.

Таким образом, Аргентина победила во всех шести своих сыгранных полуфиналах на мундиалях.

Ни одна другая сборная не имеет в своем активе такое количество побед без единого поражения на данной стадии турнира.

Сборная Аргентины в полуфиналах чемпионатов мира (6 побед в 6 матчах)

  • 2026: Англия – 2:1
  • 2022: Хорватия – 3:0
  • 2014: Нидерланды – 0:0 (4:2 – по пенальти)
  • 1990: Италия – 1:1 (4:3 – по пенальти)
  • 1986: Бельгия – 2:0
  • 1930: США – 6:1

В общем, теперь только одна сборная имеет большее количество побед в полуфиналах ЧМ – Германия/ФРГ (7).

Сборные с наибольшим количеством выигранных полуфиналов чемпионатов мира

  • 7 – Германия/ФРГ
  • 6 – Бразилия
  • 6 – Италия
  • 6 – Аргентина
  • 4 – Франция
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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но мало кто говорит, если Аргентина в топ-4 турнира (Копа или ЧМ), то она в 95+% случаях заканчивает с медалью. 42/44
16-14-5-2
3(4)-3(4)-0-0
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