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Лига Европы
16 июля 2026, 12:07 | Обновлено 16 июля 2026, 12:40
380
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Йожеф Сабо разобрал проблемы Динамо перед важным матчем в Лиге Европы

Именитый наставник остался недоволен игрой подопечных Костюка против «Университати»

16 июля 2026, 12:07 | Обновлено 16 июля 2026, 12:40
380
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Йожеф Сабо разобрал проблемы Динамо перед важным матчем в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо Киев
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Бывший тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо поделился впечатлениями от игры «бело-синих» в первом квалификационном раунде Лиги Европы против румынской «Университети» Клуж:

«Я не помню, чтобы у ворот «Университати» были 100-процентные моменты. Не хватает исполнительского мастерства. Оба соперника достойны друг друга, но поскольку ответный матч состоится в Румынии, то хозяева будут иметь преимущество.

У «Динамо» нет скорости в атаке. Мне кажется, что Костюк забыл, что это такое. Фланговые атаки, забегание – всего этого нет в действиях динамовцев.

Пас в средней зоне, ошибка, защита, борьба, снова атака, снова брак – и так по кругу. Ну, сейчас не за что хвалить эту команду, хотя я бы это сделал с удовольствием, поскольку отдал «Динамо» много лет своей жизни.

С такой игрой далеко не зайдешь. Пока вывод такой, что команда не подготовлена ​​к сезону. На своей половине еще как-то выходит, но как только мяч переходит на половину поля соперника, скорость исчезает.

Если с фланга мяч доходит до штрафной, остроты нет, поскольку практически вся борьба проигрывается. От того «Динамо», которое мы знаем, осталось только название», – разочарован Сабо.

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Лига Европы Динамо Киев Университатя Клуж Университатя Клуж - Динамо Игорь Костюк Йожеф Сабо
Николай Тытюк Источник: Meta.ua
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