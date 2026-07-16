Йожеф Сабо разобрал проблемы Динамо перед важным матчем в Лиге Европы

Бывший тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо поделился впечатлениями от игры «бело-синих» в первом квалификационном раунде Лиги Европы против румынской «Университети» Клуж:

«Я не помню, чтобы у ворот «Университати» были 100-процентные моменты. Не хватает исполнительского мастерства. Оба соперника достойны друг друга, но поскольку ответный матч состоится в Румынии, то хозяева будут иметь преимущество.

У «Динамо» нет скорости в атаке. Мне кажется, что Костюк забыл, что это такое. Фланговые атаки, забегание – всего этого нет в действиях динамовцев.

Пас в средней зоне, ошибка, защита, борьба, снова атака, снова брак – и так по кругу. Ну, сейчас не за что хвалить эту команду, хотя я бы это сделал с удовольствием, поскольку отдал «Динамо» много лет своей жизни.

С такой игрой далеко не зайдешь. Пока вывод такой, что команда не подготовлена ​​к сезону. На своей половине еще как-то выходит, но как только мяч переходит на половину поля соперника, скорость исчезает.

Если с фланга мяч доходит до штрафной, остроты нет, поскольку практически вся борьба проигрывается. От того «Динамо», которое мы знаем, осталось только название», – разочарован Сабо.