Принц Уильям удивил заявлением после фиаско Англии против Аргентины на ЧМ
Принц поддержал национальную команду Англии
Принц Уэльский Уильям поддержал сборную Англии после поражения от Аргентины (1:2) в полуфинале чемпионата мира-2026 и поблагодарил команду за выступление на турнире.
«Опустошен. Англия, вы отдали все силы, и мы все невероятно гордимся вами.
Спасибо всем, кто был на поле и вне его, за невероятный турнир. Борьба и вера, которые вы продемонстрировали, вдохновили всех нас. Это была самая цельная сборная Англии на турнире. Держите головы высоко», – написал принц Уильям на официальной странице.
В ночь с 18 на 19 июля Великобритания сыграет с Францией в матче за третье место. Начало в 00:00. В финале сойдутся Аргентина и Испания. Матч за титул Мундиаля запланирован на воскресенье, 19 июля. Стартовый свисток раздастся в 22:00.
Gutted. England, you gave it everything and we are all so proud of you.— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) July 15, 2026
Thank you to everyone on and off the pitch, for an incredible tournament. The fight and belief you have shown has inspired us all. The most complete England team in a tournament. Hold your heads high 🏴
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