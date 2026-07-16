Принц Уильям удивил заявлением после фиаско Англии против Аргентины на ЧМ

Принц Уэльский Уильям поддержал сборную Англии после поражения от Аргентины (1:2) в полуфинале чемпионата мира-2026 и поблагодарил команду за выступление на турнире.

«Опустошен. Англия, вы отдали все силы, и мы все невероятно гордимся вами.

Спасибо всем, кто был на поле и вне его, за невероятный турнир. Борьба и вера, которые вы продемонстрировали, вдохновили всех нас. Это была самая цельная сборная Англии на турнире. Держите головы высоко», – написал принц Уильям на официальной странице.

В ночь с 18 на 19 июля Великобритания сыграет с Францией в матче за третье место. Начало в 00:00. В финале сойдутся Аргентина и Испания. Матч за титул Мундиаля запланирован на воскресенье, 19 июля. Стартовый свисток раздастся в 22:00.