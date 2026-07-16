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Чемпионат мира
16 июля 2026, 09:39 | Обновлено 16 июля 2026, 09:43
671
0

Принц Уильям удивил заявлением после фиаско Англии против Аргентины на ЧМ

Принц поддержал национальную команду Англии

16 июля 2026, 09:39 | Обновлено 16 июля 2026, 09:43
671
0
Принц Уильям удивил заявлением после фиаско Англии против Аргентины на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Принц Уэльский Уильям поддержал сборную Англии после поражения от Аргентины (1:2) в полуфинале чемпионата мира-2026 и поблагодарил команду за выступление на турнире.

«Опустошен. Англия, вы отдали все силы, и мы все невероятно гордимся вами.

Спасибо всем, кто был на поле и вне его, за невероятный турнир. Борьба и вера, которые вы продемонстрировали, вдохновили всех нас. Это была самая цельная сборная Англии на турнире. Держите головы высоко», – написал принц Уильям на официальной странице.

В ночь с 18 на 19 июля Великобритания сыграет с Францией в матче за третье место. Начало в 00:00. В финале сойдутся Аргентина и Испания. Матч за титул Мундиаля запланирован на воскресенье, 19 июля. Стартовый свисток раздастся в 22:00.

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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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