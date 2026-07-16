Гарри Кейн назвал главную ошибку Англии в полуфинале чемпионата мира

Форвард сборной Англии Гарри Кейн остался разочарован игрой против команды Аргентины в полуфинале чемпионата мира, которая завершилась поражением со счетом 1:2.

Опытный форвард уверен, что главная ошибка его команды – попытка удержать преимущество в один гол, которая завершилась провалом. В конце второго тайма аргентинцы забили дважды и вырвали победу.

«Мне невероятно тяжело и досадно за ребят, команду, тренерский штаб и болельщиков. Мы проводили качественный матч в течение большей части встречи. Однако после того, как мы повели в счете, то попытались удержать преимущество, а на таком уровне этого недостаточно, чтобы победить.

Поэтому сейчас такое разочарование. Мы так много работали, чтобы оказаться здесь, а ребята отдали все – каждый рывок, каждую каплю крови, пота и слез. И когда в результате не хватает совсем чуть-чуть, это особенно больно.

В первом тайме и начале второй половины встречи мы прессинговали, оказывали серьезное давление на поле, благодаря чему выигрывали мячи и лучше контролировали игру. После нашего гола нам просто не удалось справиться с ними.

После того как они забили два мяча, нам нужно было найти способ вернуться в игру, однако мы так и не смогли снова поймать нужный ритм и переломить ход встречи», – рассказал Кейн в эфире BBC.