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Чемпионат мира
16 июля 2026, 12:41 | Обновлено 16 июля 2026, 12:54
396
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Гарри Кейн назвал главную ошибку Англии в полуфинале чемпионата мира

Именитый форвард признался, что его команда пыталась удержать преимущество в один гол

16 июля 2026, 12:41 | Обновлено 16 июля 2026, 12:54
396
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Гарри Кейн назвал главную ошибку Англии в полуфинале чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн
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Форвард сборной Англии Гарри Кейн остался разочарован игрой против команды Аргентины в полуфинале чемпионата мира, которая завершилась поражением со счетом 1:2.

Опытный форвард уверен, что главная ошибка его команды – попытка удержать преимущество в один гол, которая завершилась провалом. В конце второго тайма аргентинцы забили дважды и вырвали победу.

«Мне невероятно тяжело и досадно за ребят, команду, тренерский штаб и болельщиков. Мы проводили качественный матч в течение большей части встречи. Однако после того, как мы повели в счете, то попытались удержать преимущество, а на таком уровне этого недостаточно, чтобы победить.

Поэтому сейчас такое разочарование. Мы так много работали, чтобы оказаться здесь, а ребята отдали все – каждый рывок, каждую каплю крови, пота и слез. И когда в результате не хватает совсем чуть-чуть, это особенно больно.

В первом тайме и начале второй половины встречи мы прессинговали, оказывали серьезное давление на поле, благодаря чему выигрывали мячи и лучше контролировали игру. После нашего гола нам просто не удалось справиться с ними.

После того как они забили два мяча, нам нужно было найти способ вернуться в игру, однако мы так и не смогли снова поймать нужный ритм и переломить ход встречи», – рассказал Кейн в эфире BBC.

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ЧМ-2026 по футболу сборная Англии по футболу сборная Аргентины по футболу Гарри Кейн
Николай Тытюк Источник: BBC
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