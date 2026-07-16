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Чемпионат мира
16 июля 2026, 11:39 | Обновлено 16 июля 2026, 12:28
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Месси обогнал Мбаппе после победы сборной Аргентины в полуфинале ЧМ-2026

Именитый 39-летний вингер вышел на первое место в рейтинге бомбардиров чемпионата мира

16 июля 2026, 11:39 | Обновлено 16 июля 2026, 12:28
1136
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Месси обогнал Мбаппе после победы сборной Аргентины в полуфинале ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Вингер сборной Аргентины Лионель Месси вырвался на первое место в рейтинге претендентов на Золотую бутсу чемпионата мира после полуфинала, который состоялся 15 июля.

Подопечные Лионеля Скалони одолели команду Англии со счетом 2:1, а опытный 39-летний футболист записал на свой счет две результативные передачи – на Фернандеса и Мартинеса.

Месси и французский форвард Мбаппе возглавляют список лучших бомбардиров турнира, имея в своем активе по восемь забитых мячей, однако аргентинец опережает француза по количеству голевых передач – четыре против трех.

Согласно правилу, которое было внедрено в 1994 году, при равенстве голов обладателем Золотой бутсы становится тот футболист, который отдал больше результативных передач.

Единственным конкурентом, который имеет теоретические шансы обогнать Месси, остается испанец Микель Оярсабаль, но он разместился на седьмом месте с пятью голами и одним ассистом.

В финале чемпионата мира сыграют сборные Аргентины и Испании, поединок состоится 19 июля в 22:00 по киевскому времени.

Рейтинг претендентов на Золотую бутсу чемпионата мира:

  • 1. Лионель Месси (Аргентина) – 8+4
  • 2. Килиан Мбаппе (Франция) – 8+3
  • 3. Эрлинг Холанд (Норвегия) – 7+0
  • 4. Джуд Беллингем (Англия) – 6+1
  • 4. Гарри Кейн (Англия) – 6+1
  • 6. Усман Дембеле (Франция) – 5+2
  • 7. Микель Оярсабаль (Испания) – 5+1
  • 8. Хулиан Киноньес (Мексика) – 4+1
  • 8. Исмаила Сарр (Сенегал) – 4+1
  • 8. Винисиус Жуниор (Бразилия) – 4+1

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Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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Мбаппе теж ще зіграє один матч. Не чув, можливо він пропускає матч?
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