Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ИБРАГИМОВИЧ: «Этот человек виноват в поражении Англии от Аргентины»
Чемпионат мира
17 июля 2026, 00:08 | Обновлено 17 июля 2026, 00:50
1367
1

ИБРАГИМОВИЧ: «Этот человек виноват в поражении Англии от Аргентины»

Златан раскритиковал Тухеля

17 июля 2026, 00:08 | Обновлено 17 июля 2026, 00:50
1367
1 Comments
ИБРАГИМОВИЧ: «Этот человек виноват в поражении Англии от Аргентины»
Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ібрагімович
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Легендарный шведский нападающий Златан Ибрагимович прокомментировал поражение сборной Англии от Аргентины в полуфинале чемпионата мира. Бывший нападающий считает, что главным вопросом после вылета «трёх львов» должна стать работа главного тренера Томаса Тухеля.

«Я попросил Тьерри Анри объяснить ситуацию с Решфордом, ведь это показывает, что планировал тренер и что на самом деле произошло. Он должен был выйти, чтобы добавить скорости в контратаках, но после гола соперника команда перешла на игру в пять защитников. В определенный момент на поле было шесть игроков оборонительного плана.

Это те решения, которые тренер принимает во время матча, и на этот раз они не сработали для Тухеля. Он неправильно использовал свои возможности – он виноват. Для Аргентины же важно не то, как ты начинаешь матч, а как ты его заканчиваешь.

Англия перестала играть после забитого гола. Я не знаю, почему. Тухель сделал команду слишком оборонительной, а Скалони, наоборот, пошел в атаку.

Аргентина не паниковала, продолжала атаковать, попала в штангу, создала несколько моментов до первого гола и не останавливалась. Лучшая команда победила. Когда Месси включается, все начинают нервничать — даже мы в студии. Аргентине можно только сказать: «молодцы», – сказал Ибрагимович.

По теме:
ФОТО. Энцо Фернандес понасмехался над болельщиками сборной Англии
Тухель раскрыл истинную причину поражения Англии от Аргентины
Ямаль встревожил болельщиков сборной Испании
сборная Англии по футболу сборная Аргентины по футболу Томас Тухель ЧМ-2026 по футболу Златан Ибрагимович
Дмитрий Олийченко Источник: GiveMeSport
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трубин получил роскошное предложение. Гранд готовит трансфер за 40 млн евро
Футбол | 16 июля 2026, 21:08 5
Трубин получил роскошное предложение. Гранд готовит трансфер за 40 млн евро
Трубин получил роскошное предложение. Гранд готовит трансфер за 40 млн евро

Украинец может перейти в «Ювентус»

ФИФА может наказать сборную Аргентины после победы в полуфинале ЧМ-2026
Футбол | 16 июля 2026, 10:37 27
ФИФА может наказать сборную Аргентины после победы в полуфинале ЧМ-2026
ФИФА может наказать сборную Аргентины после победы в полуфинале ЧМ-2026

Футболисты продемонстрировали баннер, посвященный вопросу Фолклендских островов

Тухель пояснил поражение сборной Англии от Аргентины в полуфинале ЧМ-2026
Футбол | 16.07.2026, 06:47
Тухель пояснил поражение сборной Англии от Аргентины в полуфинале ЧМ-2026
Тухель пояснил поражение сборной Англии от Аргентины в полуфинале ЧМ-2026
Сабо спрогнозировал счет матча Лиги Европы Университатя – Динамо
Футбол | 16.07.2026, 18:27
Сабо спрогнозировал счет матча Лиги Европы Университатя – Динамо
Сабо спрогнозировал счет матча Лиги Европы Университатя – Динамо
Шахтер планирует трансфер нападающего. Цена – 50 миллионов евро
Футбол | 16.07.2026, 22:25
Шахтер планирует трансфер нападающего. Цена – 50 миллионов евро
Шахтер планирует трансфер нападающего. Цена – 50 миллионов евро
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Добре що у Златана ніколи не буде зятя...
Ответить
0
Популярные новости
Англия – Аргентина – 1:2. Два ассиста Месси и суперкамбек. Видео голов
Англия – Аргентина – 1:2. Два ассиста Месси и суперкамбек. Видео голов
16.07.2026, 00:50 3
Футбол
Бастилия упала во второй раз. Испания не оставила шансов Франции
Бастилия упала во второй раз. Испания не оставила шансов Франции
15.07.2026, 00:00 167
Футбол
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
В команде Усика признались, почему Александр отказался от боя с Итаумой
16.07.2026, 04:15
Бокс
Украина переиграла Иран и приблизилась к выходу в плей-офф Лиги наций
Украина переиграла Иран и приблизилась к выходу в плей-офф Лиги наций
15.07.2026, 19:45 12
Волейбол
Два ассиста Месси. Аргентина одержала волевую победу над Англией
Два ассиста Месси. Аргентина одержала волевую победу над Англией
16.07.2026, 00:06 155
Футбол
Чисора без колебаний назвал победителя реванша Усик – Верховен
Чисора без колебаний назвал победителя реванша Усик – Верховен
16.07.2026, 08:10
Бокс
Франция – Испания – 0:2. И это скрытый финал ЧМ-2026? Видео голов и обзор
Франция – Испания – 0:2. И это скрытый финал ЧМ-2026? Видео голов и обзор
15.07.2026, 00:45 5
Футбол
Энтони Джошуа отказался включать Усика в свой список
Энтони Джошуа отказался включать Усика в свой список
15.07.2026, 00:08 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем