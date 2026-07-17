ИБРАГИМОВИЧ: «Этот человек виноват в поражении Англии от Аргентины»

Легендарный шведский нападающий Златан Ибрагимович прокомментировал поражение сборной Англии от Аргентины в полуфинале чемпионата мира. Бывший нападающий считает, что главным вопросом после вылета «трёх львов» должна стать работа главного тренера Томаса Тухеля.

«Я попросил Тьерри Анри объяснить ситуацию с Решфордом, ведь это показывает, что планировал тренер и что на самом деле произошло. Он должен был выйти, чтобы добавить скорости в контратаках, но после гола соперника команда перешла на игру в пять защитников. В определенный момент на поле было шесть игроков оборонительного плана.

Это те решения, которые тренер принимает во время матча, и на этот раз они не сработали для Тухеля. Он неправильно использовал свои возможности – он виноват. Для Аргентины же важно не то, как ты начинаешь матч, а как ты его заканчиваешь.

Англия перестала играть после забитого гола. Я не знаю, почему. Тухель сделал команду слишком оборонительной, а Скалони, наоборот, пошел в атаку.

Аргентина не паниковала, продолжала атаковать, попала в штангу, создала несколько моментов до первого гола и не останавливалась. Лучшая команда победила. Когда Месси включается, все начинают нервничать — даже мы в студии. Аргентине можно только сказать: «молодцы», – сказал Ибрагимович.