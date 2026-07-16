Месси приблизился к рекорду Герда Мюллера. В спину дышит Мбаппе
Лионель имеет в активе 12 результативных действий на ЧМ-2026
39-летний Лионель Месси улучшил свою статистику на чемпионате мира 2026.
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В полуфинальном матче против Англии капитан команды отдал два ассиста и принес Аргентине победу – 2:1.
На нынешнем турнире Лионель имеет 12 результативных действий (8 голов, 4 ассиста), приблизившись к рекорду немца Герда Мюллера. Месси пока уступает Мюллеру всего один гол или ассист.
Герд – рекордсмен по системе «гол + ассист» на одном мундиале с 1966 года. В течение ЧМ-1970 немец записал в свой актив 13 действий (10 голов, 3 ассиста).
Однако у Лионеля еще будет шанс догнать или перегнать Мюллера. В финале Месси и Ко сыграют с Испанией.
Тройку лучших по этому показателю замыкает Килиан Мбаппе, у которого 8 голов и 3 ассиста на ЧМ-2026. Француз тоже может улучшить статистику в матче за бронзу против Англии.
Игроки с наибольшим количеством голов + ассистов на одном ЧМ:
- 13 – Герд Мюллер (Германия), ЧМ-1970
- 12 – Лионель Месси (Аргентина), ЧМ-2026
- 11 – Килиан Мбаппе (Франция), ЧМ-2026
🔝 Más G+A en una sola edición de la #CopaMundialFIFA desde 1966:— Sofascore Latin America (@SofascoreLA) July 15, 2026
13 - 🇩🇪 Gerd Müller (1970)
12 - 🇦🇷 Lionel Messi (2026) 🆕
11 - 🇫🇷 Kylian Mbappé (2026) pic.twitter.com/nUicslZ0Ws
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