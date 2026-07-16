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Чемпионат мира
16 июля 2026, 07:07 | Обновлено 16 июля 2026, 07:44
1707
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Месси приблизился к рекорду Герда Мюллера. В спину дышит Мбаппе

Лионель имеет в активе 12 результативных действий на ЧМ-2026

16 июля 2026, 07:07 | Обновлено 16 июля 2026, 07:44
1707
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Месси приблизился к рекорду Герда Мюллера. В спину дышит Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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39-летний Лионель Месси улучшил свою статистику на чемпионате мира 2026.

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В полуфинальном матче против Англии капитан команды отдал два ассиста и принес Аргентине победу – 2:1.

На нынешнем турнире Лионель имеет 12 результативных действий (8 голов, 4 ассиста), приблизившись к рекорду немца Герда Мюллера. Месси пока уступает Мюллеру всего один гол или ассист.

Герд – рекордсмен по системе «гол + ассист» на одном мундиале с 1966 года. В течение ЧМ-1970 немец записал в свой актив 13 действий (10 голов, 3 ассиста).

Однако у Лионеля еще будет шанс догнать или перегнать Мюллера. В финале Месси и Ко сыграют с Испанией.

Тройку лучших по этому показателю замыкает Килиан Мбаппе, у которого 8 голов и 3 ассиста на ЧМ-2026. Француз тоже может улучшить статистику в матче за бронзу против Англии.

Игроки с наибольшим количеством голов + ассистов на одном ЧМ:

  • 13 – Герд Мюллер (Германия), ЧМ-1970
  • 12 – Лионель Месси (Аргентина), ЧМ-2026
  • 11 – Килиан Мбаппе (Франция), ЧМ-2026
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Андрей Витренко Источник: SofaScore
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Ну, Жуст Фонтен забив в одному чемпіонаті 13 просто голів...
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