Месси обратился к болельщикам после выхода в финал ЧМ-2026

Капитан и лидер сборной Аргентины Лионель Месси попросил болельщиков наслаждаться игрой на чемпионате мира 2026.

Аргентинская команда в тяжелом матче против Англии одержала победу (2:1), а Лионель записал в актив еще две голевые передачи.

«Бело-голубые» во второй раз подряд вышли в финал мундиаля. В главном матче их будет ждать Испания.

Вероятно, нынешний ЧМ – последний для Месси, поэтому он хочет отдать всего себя.

«Наслаждайтесь этим моментом так же, как наслаждаемся мы. Сегодня мы снова выходим в финал чемпионата мира, мы снова вернули Аргентину в число двух лучших. Уже четыре года мы наслаждаемся статусом чемпионов мира, а теперь снова будем играть в финале.

Наслаждайтесь этим так, как вы это делаете сейчас. Сегодня мы сделали последний шаг и получили то, чего все хотели: дойти до самого конца, сыграть в финале чемпионата мира, а дальше, как всегда, будет на то воля Божья», – рассказал Лионель.