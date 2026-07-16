Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Месси обратился к болельщикам после выхода в финал ЧМ-2026
Чемпионат мира
16 июля 2026, 08:14 |
1674
0

Месси обратился к болельщикам после выхода в финал ЧМ-2026

Лионель попросил их наслаждаться игрой

16 июля 2026, 08:14 |
1674
0
Месси обратился к болельщикам после выхода в финал ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Капитан и лидер сборной Аргентины Лионель Месси попросил болельщиков наслаждаться игрой на чемпионате мира 2026.

Аргентинская команда в тяжелом матче против Англии одержала победу (2:1), а Лионель записал в актив еще две голевые передачи.

«Бело-голубые» во второй раз подряд вышли в финал мундиаля. В главном матче их будет ждать Испания.

Вероятно, нынешний ЧМ – последний для Месси, поэтому он хочет отдать всего себя.

«Наслаждайтесь этим моментом так же, как наслаждаемся мы. Сегодня мы снова выходим в финал чемпионата мира, мы снова вернули Аргентину в число двух лучших. Уже четыре года мы наслаждаемся статусом чемпионов мира, а теперь снова будем играть в финале.

Наслаждайтесь этим так, как вы это делаете сейчас. Сегодня мы сделали последний шаг и получили то, чего все хотели: дойти до самого конца, сыграть в финале чемпионата мира, а дальше, как всегда, будет на то воля Божья», – рассказал Лионель.

По теме:
Принц Уильям удивил заявлением после фиаско Англии против Аргентины на ЧМ
Руни пояснил, почему Англия проиграла Аргентине в полуфинале ЧМ-2026
Месси выступил с заявлением после выхода Аргентины в финал ЧМ-2026
Лионель Месси сборная Англии по футболу сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Андрей Витренко Источник: Tyc Sports
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Месси оформил 11-й и 12-й ассисты на чемпионатах мира
Футбол | 16 июля 2026, 00:06 5
Месси оформил 11-й и 12-й ассисты на чемпионатах мира
Месси оформил 11-й и 12-й ассисты на чемпионатах мира

Вспомним авторов всех голов с передач Месси на мировых первенствах

Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Бокс | 15 июля 2026, 07:45 1
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума

Британец не советует своему соотечественнику принимать этот бой

Жирона приняла сенсационное решение относительно будущего Ваната
Футбол | 15.07.2026, 08:54
Жирона приняла сенсационное решение относительно будущего Ваната
Жирона приняла сенсационное решение относительно будущего Ваната
Месси приблизился к рекорду Герда Мюллера. В спину дышит Мбаппе
Футбол | 16.07.2026, 07:07
Месси приблизился к рекорду Герда Мюллера. В спину дышит Мбаппе
Месси приблизился к рекорду Герда Мюллера. В спину дышит Мбаппе
Мбаппе назвал ответственного за поражение от Испании на ЧМ
Футбол | 15.07.2026, 16:25
Мбаппе назвал ответственного за поражение от Испании на ЧМ
Мбаппе назвал ответственного за поражение от Испании на ЧМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЛОСАНО: «Главная цель сборной Украины – квалификация на Олимпиаду-2028»
ЛОСАНО: «Главная цель сборной Украины – квалификация на Олимпиаду-2028»
14.07.2026, 11:15 4
Волейбол
Англия – Аргентина – 1:2. Два ассиста Месси и суперкамбек. Видео голов
Англия – Аргентина – 1:2. Два ассиста Месси и суперкамбек. Видео голов
16.07.2026, 00:50 2
Футбол
Гассиев выбрал Усику нового соперника вместо Уайлдера
Гассиев выбрал Усику нового соперника вместо Уайлдера
14.07.2026, 10:09 5
Бокс
Мирон Маркевич дал прогноз на полуфинал чемпионата мира Англия – Аргентина
Мирон Маркевич дал прогноз на полуфинал чемпионата мира Англия – Аргентина
15.07.2026, 08:35 5
Футбол
Франция – Испания – 0:2. И это скрытый финал ЧМ-2026? Видео голов и обзор
Франция – Испания – 0:2. И это скрытый финал ЧМ-2026? Видео голов и обзор
15.07.2026, 00:45 5
Футбол
Украина переиграла Иран и приблизилась к выходу в плей-офф Лиги наций
Украина переиграла Иран и приблизилась к выходу в плей-офф Лиги наций
15.07.2026, 19:45 12
Волейбол
Гуцуляк получил неожиданный вариант для продолжения карьеры
Гуцуляк получил неожиданный вариант для продолжения карьеры
14.07.2026, 10:17 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем