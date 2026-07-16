Месси обратился к болельщикам после выхода в финал ЧМ-2026
Лионель попросил их наслаждаться игрой
Капитан и лидер сборной Аргентины Лионель Месси попросил болельщиков наслаждаться игрой на чемпионате мира 2026.
Аргентинская команда в тяжелом матче против Англии одержала победу (2:1), а Лионель записал в актив еще две голевые передачи.
«Бело-голубые» во второй раз подряд вышли в финал мундиаля. В главном матче их будет ждать Испания.
Вероятно, нынешний ЧМ – последний для Месси, поэтому он хочет отдать всего себя.
«Наслаждайтесь этим моментом так же, как наслаждаемся мы. Сегодня мы снова выходим в финал чемпионата мира, мы снова вернули Аргентину в число двух лучших. Уже четыре года мы наслаждаемся статусом чемпионов мира, а теперь снова будем играть в финале.
Наслаждайтесь этим так, как вы это делаете сейчас. Сегодня мы сделали последний шаг и получили то, чего все хотели: дойти до самого конца, сыграть в финале чемпионата мира, а дальше, как всегда, будет на то воля Божья», – рассказал Лионель.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вспомним авторов всех голов с передач Месси на мировых первенствах
Британец не советует своему соотечественнику принимать этот бой