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  4. Месси вспомнил о Марадоне и посвятив ему победу над Англией
Чемпионат мира
16 июля 2026, 07:57 | Обновлено 16 июля 2026, 07:58
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Месси вспомнил о Марадоне и посвятив ему победу над Англией

Диего до сих пор остается примером для аргентинцев

16 июля 2026, 07:57 | Обновлено 16 июля 2026, 07:58
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Месси вспомнил о Марадоне и посвятив ему победу над Англией
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси посвятил победу над Англией в 1/2 финала ЧМ-2026 легендарному Диего Марадоне, который ушел из жизни осенью 2020 года.

Аргентинцы проигрывали по ходу первого тайма, но сумели перевернуть игру благодаря двум ассистам от Лионеля – 2:1.

После матча Месси в разговоре вспомнил о Марадоне, так как получил в подарок его культовую футболку с ЧМ-1986.

На том турнире Диего забил два мяча в ворота Англии в 1/4 финала, один из которых получил название «рука Бога». В результате аргентинцы тот матч выиграли (2:1), а Марадона стал идолом для всей страны.

«Без сомнения, Диего там, наверху, невероятно наслаждается этим, ведь для него сегодня был очень особенный день. Возможность подарить ему эту радость и чтобы он проживал ее там, наверху, так, как ему хочется. Пусть он наслаждается этим, потому что это подарок и для него тоже», – сказал Месси.

Сборная Аргентины во второй раз подряд сыграет в финале чемпионата мира. На этот раз они будут противостоять Испании.

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Андрей Витренко Источник: Tyc Sports
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