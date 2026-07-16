Месси вспомнил о Марадоне и посвятив ему победу над Англией

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси посвятил победу над Англией в 1/2 финала ЧМ-2026 легендарному Диего Марадоне, который ушел из жизни осенью 2020 года.

Аргентинцы проигрывали по ходу первого тайма, но сумели перевернуть игру благодаря двум ассистам от Лионеля – 2:1.

После матча Месси в разговоре вспомнил о Марадоне, так как получил в подарок его культовую футболку с ЧМ-1986.

На том турнире Диего забил два мяча в ворота Англии в 1/4 финала, один из которых получил название «рука Бога». В результате аргентинцы тот матч выиграли (2:1), а Марадона стал идолом для всей страны.

«Без сомнения, Диего там, наверху, невероятно наслаждается этим, ведь для него сегодня был очень особенный день. Возможность подарить ему эту радость и чтобы он проживал ее там, наверху, так, как ему хочется. Пусть он наслаждается этим, потому что это подарок и для него тоже», – сказал Месси.

Сборная Аргентины во второй раз подряд сыграет в финале чемпионата мира. На этот раз они будут противостоять Испании.