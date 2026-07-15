В четверг, 16 июля, состоится ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги конференций между «Интером Турку» и «ФК Сараево». По киевскому времени игра начнется в 18:00. Первый поединок завершился вничью 1:1.



Интер Турку



Нынешний сезон проходит для финнов довольно неплохо. После 15 игр национальной лиги на их счету уже 30 зачетных пунктов, которые пока позволяют находиться на 2-м месте турнирной таблицы. Столько же очков у лидера, «КуПС», однако у него лучшая статистика дополнительных показателей.



«Интер Турку» также уверенно двигается по Кубку Финляндии. Коллектив уже квалифицировался в финал, где будет противостоять «ГИКу».



ФК Сараево



Для команды по чемпионату Боснии и Герцеговины предыдущий сезон сложился не лучшим образом. За 36 туров национальной лиги «Сараево» завоевали 65 баллов, благодаря которым заняли 3-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от чемпиона, «Бораца», было огромным – 21 зачетный пункт.



Кубок Боснии «Сараево» покинуло на стадии четвертьфинала после поражения против «Вележа» с общим счетом 5:1. Суперкубковый поединок против «Зринских» коллектив также проиграл.



Личные встречи



До текущей квалификации коллективы ни разу не играли между собой в официальных играх.



Интересные факты

Беспроигрышная серия «Интера» продолжается уже 14 матчей подряд.

В 4/5 предыдущих матчах «Интер Турку» не сохранил ворота сухими.

В 7 предыдущих поединках «Сараево» не сохранило ворот сухими 6 раз.

Прогноз

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