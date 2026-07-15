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Интер Турку
16.07.2026 18:00 - : -
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Лига конференций
15 июля 2026, 23:33 | Обновлено 15 июля 2026, 23:40
27
0

Интер Турку – Сараево. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛК

Матч начнется 15 июля в 18:00 по Киеву

15 июля 2026, 23:33 | Обновлено 15 июля 2026, 23:40
27
0
Интер Турку – Сараево. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛК
ФК Интер Турку
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В четверг, 16 июля, состоится ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги конференций между «Интером Турку» и «ФК Сараево». По киевскому времени игра начнется в 18:00. Первый поединок завершился вничью 1:1.

Интер Турку

Нынешний сезон проходит для финнов довольно неплохо. После 15 игр национальной лиги на их счету уже 30 зачетных пунктов, которые пока позволяют находиться на 2-м месте турнирной таблицы. Столько же очков у лидера, «КуПС», однако у него лучшая статистика дополнительных показателей.

«Интер Турку» также уверенно двигается по Кубку Финляндии. Коллектив уже квалифицировался в финал, где будет противостоять «ГИКу».

ФК Сараево

Для команды по чемпионату Боснии и Герцеговины предыдущий сезон сложился не лучшим образом. За 36 туров национальной лиги «Сараево» завоевали 65 баллов, благодаря которым заняли 3-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от чемпиона, «Бораца», было огромным – 21 зачетный пункт.

Кубок Боснии «Сараево» покинуло на стадии четвертьфинала после поражения против «Вележа» с общим счетом 5:1. Суперкубковый поединок против «Зринских» коллектив также проиграл.

Личные встречи

До текущей квалификации коллективы ни разу не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

  • Беспроигрышная серия «Интера» продолжается уже 14 матчей подряд.
  • В 4/5 предыдущих матчах «Интер Турку» не сохранил ворота сухими.
  • В 7 предыдущих поединках «Сараево» не сохранило ворот сухими 6 раз.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.91 для "Интера Турку" и 3.65 для «Лиепаи». А какой прогноз выбрать — решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Прогноз Sport.ua
Интер Турку
16 июля 2026 -
18:00
Сараево
Обе забьют 1.7 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Интер Турку Сараево прогнозы прогнозы на футбол Лига конференций
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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