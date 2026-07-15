ФОТО. Девушка Холанда отпраздновала день рождения на яхте на Сицилии
Изабель Йохансен показала кадры с роскошного отдыха после чемпионата мира
Девушка нападающего «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинга Холанда – Изабель Хаугсенг Йохансен – поделилась новыми фотографиями с отдыха в Италии.
После вылета Норвегии с чемпионата мира пара отправилась на Сицилию. Именно там Изабель отпраздновала свой день рождения на роскошной яхте, опубликовав серию ярких кадров в социальных сетях.
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Холанд и его возлюбленная также стали гостями мероприятия Dolce & Gabbana в Таормине. На фотографиях Йохансен позирует в эффектном платье, а сам форвард оставил под публикацией эмодзи огня.
Пара уже давно состоит в отношениях и редко делится личными моментами, однако на этот раз романтический отдых после турнира привлек большое внимание болельщиков.
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