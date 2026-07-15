Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Девушка Холанда отпраздновала день рождения на яхте на Сицилии
Другие новости
15 июля 2026, 23:15 | Обновлено 15 июля 2026, 23:26
1043
1

ФОТО. Девушка Холанда отпраздновала день рождения на яхте на Сицилии

Изабель Йохансен показала кадры с роскошного отдыха после чемпионата мира

15 июля 2026, 23:15 | Обновлено 15 июля 2026, 23:26
1043
1 Comments
ФОТО. Девушка Холанда отпраздновала день рождения на яхте на Сицилии
Instagram. Ізабель Хаугсенг Йохансен
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Девушка нападающего «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинга ХоландаИзабель Хаугсенг Йохансен – поделилась новыми фотографиями с отдыха в Италии.

После вылета Норвегии с чемпионата мира пара отправилась на Сицилию. Именно там Изабель отпраздновала свой день рождения на роскошной яхте, опубликовав серию ярких кадров в социальных сетях.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Холанд и его возлюбленная также стали гостями мероприятия Dolce & Gabbana в Таормине. На фотографиях Йохансен позирует в эффектном платье, а сам форвард оставил под публикацией эмодзи огня.

Пара уже давно состоит в отношениях и редко делится личными моментами, однако на этот раз романтический отдых после турнира привлек большое внимание болельщиков.

По теме:
ФОТО. Порнозвезда сняла футболку Испании и разозлила фанов Аргентины
Караоке, танцы и яхта за £1 млн. Как модель покорила сердце звезды Реала
Шахтер вступил в борьбу с Манчестер Сити за трансфер большого таланта
фото Эрлинг Холанд девушки Манчестер Сити сборная Норвегии по футболу lifestyle
Максим Лапченко Источник: The Sun
Оцените материал
(27)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина переиграла Иран и приблизилась к выходу в плей-офф Лиги наций
Волейбол | 15 июля 2026, 19:45 10
Украина переиграла Иран и приблизилась к выходу в плей-офф Лиги наций
Украина переиграла Иран и приблизилась к выходу в плей-офф Лиги наций

«Сине-желтые» продолжают своё триумфальное выступление на международном турнире

Жирона приняла сенсационное решение относительно будущего Ваната
Футбол | 15 июля 2026, 08:54 10
Жирона приняла сенсационное решение относительно будущего Ваната
Жирона приняла сенсационное решение относительно будущего Ваната

Клуб хочет оставить игрока в команде на следующий сезон

Гордон – лишь четвертый англичанин, забивший в полуфинале ЧМ
Футбол | 15.07.2026, 23:34
Гордон – лишь четвертый англичанин, забивший в полуфинале ЧМ
Гордон – лишь четвертый англичанин, забивший в полуфинале ЧМ
Франция – Испания – 0:2. И это скрытый финал ЧМ-2026? Видео голов и обзор
Футбол | 15.07.2026, 00:45
Франция – Испания – 0:2. И это скрытый финал ЧМ-2026? Видео голов и обзор
Франция – Испания – 0:2. И это скрытый финал ЧМ-2026? Видео голов и обзор
Договоренность достигнута. Динамо оформит трансфер нападающего
Футбол | 15.07.2026, 07:15
Договоренность достигнута. Динамо оформит трансфер нападающего
Договоренность достигнута. Динамо оформит трансфер нападающего
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Та всім насрати на неї.Взагалі не зрозумів цей матеріал.
Ответить
0
Популярные новости
Мирон Маркевич дал прогноз на полуфинал чемпионата мира Англия – Аргентина
Мирон Маркевич дал прогноз на полуфинал чемпионата мира Англия – Аргентина
15.07.2026, 08:35 7
Футбол
В Динамо разочарованы решением Пономаренко – источник
В Динамо разочарованы решением Пономаренко – источник
14.07.2026, 06:02 10
Футбол
У Тайсона Фьюри раскрыли причину, почему Усик отказался от всех поясов
У Тайсона Фьюри раскрыли причину, почему Усик отказался от всех поясов
15.07.2026, 10:45
Бокс
Йожеф САБО: «Это новый Пеле и главная звезда футбола»
Йожеф САБО: «Это новый Пеле и главная звезда футбола»
14.07.2026, 07:42 8
Футбол
Энтони Джошуа отказался включать Усика в свой список
Энтони Джошуа отказался включать Усика в свой список
15.07.2026, 00:08 3
Бокс
Прыжки в высоту. Конкурентка Магучих взяла 2,00 метра на этапе в Будапеште
Прыжки в высоту. Конкурентка Магучих взяла 2,00 метра на этапе в Будапеште
14.07.2026, 20:14
Другие виды
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
15.07.2026, 00:49 12
Бокс
Моуриньо хочет купить в Реал звезду сборной Украины. Топ-трансфер лета
Моуриньо хочет купить в Реал звезду сборной Украины. Топ-трансфер лета
14.07.2026, 06:51 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем