ФОТО. Девушка Холанда отпраздновала день рождения на яхте на Сицилии

Девушка нападающего «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинга Холанда – Изабель Хаугсенг Йохансен – поделилась новыми фотографиями с отдыха в Италии.

После вылета Норвегии с чемпионата мира пара отправилась на Сицилию. Именно там Изабель отпраздновала свой день рождения на роскошной яхте, опубликовав серию ярких кадров в социальных сетях.

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Холанд и его возлюбленная также стали гостями мероприятия Dolce & Gabbana в Таормине. На фотографиях Йохансен позирует в эффектном платье, а сам форвард оставил под публикацией эмодзи огня.

Пара уже давно состоит в отношениях и редко делится личными моментами, однако на этот раз романтический отдых после турнира привлек большое внимание болельщиков.