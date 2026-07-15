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Украина. Премьер лига
15 июля 2026, 22:00 | Обновлено 15 июля 2026, 22:30
238
0

Шахтер завершил первый летний сбор

Команда Арды Турана отдохнет два дня

15 июля 2026, 22:00 | Обновлено 15 июля 2026, 22:30
238
0
Шахтер завершил первый летний сбор
Getty Images/Global Images Ukraine. Шахтер Донецк
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Среда, 15 июля, стала для футболистов «Шахтера» очередным тренировочным днем ​​в словенском Брдо. Команда отработала две сессии, которыми и завершила первую часть летних сборов.

Утреннее занятие стартовало с разминки и привычных квадратов на держание мяча, а дальше «оранжево-черных» ждало много беговой работы в группах. Финишировали короткими играми на маленькие ворота.

Вторая тренировка состояла из тех же разминок и упражнений на держание мяча в трех группах, снова были квадраты и игровые задачи. Под занавес сессии тренерский штаб предложил подопечным турнир на три команды.

Впереди у «Шахтера» два выходных, в течение которых игроки отдохнут после тяжелого двухнедельного труда физически и эмоционально. Второй этап сборов команда Арды Турана откроет в субботу.

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Руслан Полищук Источник: ФК Шахтер Донецк
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