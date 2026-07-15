Шахтер завершил первый летний сбор

Среда, 15 июля, стала для футболистов «Шахтера» очередным тренировочным днем ​​в словенском Брдо. Команда отработала две сессии, которыми и завершила первую часть летних сборов.

Утреннее занятие стартовало с разминки и привычных квадратов на держание мяча, а дальше «оранжево-черных» ждало много беговой работы в группах. Финишировали короткими играми на маленькие ворота.

Вторая тренировка состояла из тех же разминок и упражнений на держание мяча в трех группах, снова были квадраты и игровые задачи. Под занавес сессии тренерский штаб предложил подопечным турнир на три команды.

Впереди у «Шахтера» два выходных, в течение которых игроки отдохнут после тяжелого двухнедельного труда физически и эмоционально. Второй этап сборов команда Арды Турана откроет в субботу.