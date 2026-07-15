Бразильский вингер Шахтера пропустит начало сезона из-за операции

Полузащитник «Шахтера» Эгиналду травмировал плечо на летнем сборе и перенес операцию в Любляне.

После операции игрок «горняков» уже приступил к восстановлению. Он пропустит оставшиеся сборы и старт сезона.

Левому вингеру 21 год, его трансферная стоимость оценивается в 5 млн евро. В прошлом сезоне Эгиналду забил девять мячей и трижды ассистировал партнерам в 27 официальных матчах за клуб. В первом туре УПЛ 3 августа «Шахтер» сыграет в гостях против «Кудровки».