Украина. Премьер лига15 июля 2026, 18:43 |
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Бразильский вингер Шахтера пропустит начало сезона из-за операции
Эгиналду травмировался на сборах
15 июля 2026, 18:43 |
877
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Полузащитник «Шахтера» Эгиналду травмировал плечо на летнем сборе и перенес операцию в Любляне.
После операции игрок «горняков» уже приступил к восстановлению. Он пропустит оставшиеся сборы и старт сезона.
Левому вингеру 21 год, его трансферная стоимость оценивается в 5 млн евро. В прошлом сезоне Эгиналду забил девять мячей и трижды ассистировал партнерам в 27 официальных матчах за клуб. В первом туре УПЛ 3 августа «Шахтер» сыграет в гостях против «Кудровки».
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