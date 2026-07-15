15 июля на Демрожи пройдет ответный матч 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором Эгнатия встретится с Петрокубом. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Эгнатия

Команда вроде бы и давно была основана - в 1931-м году. Но только аккурат к 90-летнему юбилею сумела лишь во второй раз в своей истории выбраться в местный элитный дивизион (а до 2017-го болтались в третьем!). На этот раз не просто получилось там закрепиться. Вскоре стало понятно, что в футбольной Албании есть новый гранд. В 2023-м году было завоевано первый трофей, кубок. Через год - дебютное чемпионство. И вот уже дважды выходило сохранить первое место.

При этом в еврокубках пока что мало что выходило. Только год назад впервые прошли хотя бы одного соперника, минское Динамо, а потом опытной Любляне уступили из-за гола в экстра-тайме. Ну и сейчас задел на долгожданный успех в Лиге чемпионов было сделано неплохой. Даже пропустив уже на первой минуте, клуб вырвал итоговую ничью 1-1.

Петрокуб

Клуб из небольшого городка тоже начал заявлять о себе только в последние годы. Только тут первый кубок пришелся на 2020-й. Через четыре года успех повторили, еще и прибавив к нему чемпионство. Тогда главный титул удержать не получилось. Но в 2025/2026 снова оставили за спиной и Шериф (но уступив ему в кубке), и Зимбру, и всех остальных, вернувшись на заветное первое место.

В Молдове, кстати, уже стартовало новое первенство страны. Там получилось начать с пары побед, над Буюкань и Милсами, причем второго соперника разгромили 5-0. А вот потом, похоже, переключили основные силы на еврокубок. Ведь на выходных ограничились только ничьей с Бельцами на выезде.

Статистика личных встреч

Каждый клуб, мягко говоря, не задерживался на международной арене. Так что матч прошлой недели был для них первым очным за все время.

Прогноз

Эксперты GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.70 для Эгнатии и 4.75 для Петрокуба. Кто получится сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

Букмекерские конторы уж очень верят в успех хозяев. Пара остается довольно равной по силам - ставим на то, что тут уже нынешние гости выиграют с форой +1 гол (коэффициент - 1,6).