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Украина. Премьер лига
16 июля 2026, 20:08 |
820
3

Динамо лишится лидера, если провалит матч против Университати

Киевляне могут продать Пономаренко, если не пройдут в следующий раунд квалификации Лиги Европы

16 июля 2026, 20:08 |
820
3 Comments
Динамо лишится лидера, если провалит матч против Университати
ФК Динамо. Матвей Пономаренко
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Турецкий журналист Бурак Эрен сообщил новые подробности возможного перехода нападающего киевского «Динамо» Матвея Пономаренко в «Галатасарай».

По информации источника, турецкий гранд предлагает оформить трансфер по схеме платной аренды. Речь идет об арендном соглашении стоимостью 3,5 млн евро, а также об опционе на выкуп за 22 млн евро. При этом, как отмечает Эрен, выкуп, скорее всего, станет обязательным после выполнения определенных условий, в частности, если футболист проведет определенное количество матчей.

В то же время источник отмечает, что трансфер может состояться только при одном условии — если киевский клуб вылетит из квалификации Лиги Европы после противостояния с румынской «Университатеей Клуж».

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Университатя Клуж Лига Европы Галатасарай Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ Матвей Пономаренко
Дмитрий Олийченко Источник: Динамомания
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Может Костюка кто возьмет? А, ну да, он же никому не нужен
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+1
якшо вірити шановному авт0ру Олійченко,
а також його вельмишановним колегам з Туреччини,
то можуть продати навіть сьогодні після гри...)))
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0
Все на халяву хочуть. Або давайте гроші, або йдіть нафіг. 
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-1
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