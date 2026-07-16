Динамо лишится лидера, если провалит матч против Университати

Турецкий журналист Бурак Эрен сообщил новые подробности возможного перехода нападающего киевского «Динамо» Матвея Пономаренко в «Галатасарай».

По информации источника, турецкий гранд предлагает оформить трансфер по схеме платной аренды. Речь идет об арендном соглашении стоимостью 3,5 млн евро, а также об опционе на выкуп за 22 млн евро. При этом, как отмечает Эрен, выкуп, скорее всего, станет обязательным после выполнения определенных условий, в частности, если футболист проведет определенное количество матчей.

В то же время источник отмечает, что трансфер может состояться только при одном условии — если киевский клуб вылетит из квалификации Лиги Европы после противостояния с румынской «Университатеей Клуж».