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  4. В Динамо пришло официальное письмо. Суркис получил предложение о трансфере
Украина. Премьер лига
18 июля 2026, 04:32 |
1573
0

В Динамо пришло официальное письмо. Суркис получил предложение о трансфере

Вацко рассказал, что «Галатасарай» обратился к украинскому клубу

18 июля 2026, 04:32 |
1573
0
В Динамо пришло официальное письмо. Суркис получил предложение о трансфере
ФК Динамо. Матвей Пономаренко
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Журналист и комментатор Виктор Вацко рассказал о ситуации вокруг возможного трансфера нападающего «Динамо» Матвея Пономаренко в «Галатасарай».

«Галатасарай» этим летом активно ищет нового центрального нападающего. Клуб хочет найти молодого форварда, который мог бы стать конкурентом и подстраховкой для Виктора Осимхена, а в перспективе вырасти в игрока, способного приносить команде результат или трансферную прибыль.

«Галатасарай» связался с киевским «Динамо» по поводу возможного трансфера Матвея Пономаренко. В «Динамо» поступило письмо, в котором турки выразили свой интерес к футболисту. Они подтвердили, что заинтересованы», — отметил журналист.

Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ Матвей Пономаренко Галатасарай Виктор Вацко Игорь Суркис
Дмитрий Олийченко Источник: Виктор Вацко
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