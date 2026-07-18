В Динамо пришло официальное письмо. Суркис получил предложение о трансфере

Журналист и комментатор Виктор Вацко рассказал о ситуации вокруг возможного трансфера нападающего «Динамо» Матвея Пономаренко в «Галатасарай».

«Галатасарай» этим летом активно ищет нового центрального нападающего. Клуб хочет найти молодого форварда, который мог бы стать конкурентом и подстраховкой для Виктора Осимхена, а в перспективе вырасти в игрока, способного приносить команде результат или трансферную прибыль.

«Галатасарай» связался с киевским «Динамо» по поводу возможного трансфера Матвея Пономаренко. В «Динамо» поступило письмо, в котором турки выразили свой интерес к футболисту. Они подтвердили, что заинтересованы», — отметил журналист.

Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.