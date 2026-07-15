15 июля состоится суперматч 1/2 финала чемпионата мира 2026 между сборными Англии и Аргентины.

Встреча пройдет на стадионе Мерседес-Бенц в Атланте, штат Джорджия, США.

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Стартовый свисток главного рефери – американского судьи Исмаила Эльфата – прозвучит в 22:00 по Киеву.

Главным тренером английской команды являеься Томас Тухель. Аргентинскую сборную тренирует Лионель Скалони.

Сборная Англии выиграла пять матчей из шести, один из которых – в овертайме: Хорватия (4:2), Гана (0:0), Панама (2:0), ДР Конго (2:1), Мексика (3:2), Норвегия (2:1, д.в.)

Сборная Аргентины после уверенного группового этапа проводит непростой плей-офф: Алжир (3:0), Австрия (2:0), Иордания (3:1), Кабо-Верде (3:2, д.в.), Египет (3:2), Швейцария (3:1, д.в.)

Легендарный аргентинский форвард Лионель Месси выйдет на поле с первых минут. Противостоять ему будут Гарри Кейн и Джуд Беллингем, которые проводят отличный турнир и являются лучшими игроками сборной Англии.

Победитель противостояния в финале ЧМ-2026 встретится с командой Испании. Проигравший в этой паре встретится с Францией в матче за третье место мундиаля.

Англия – Аргентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

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