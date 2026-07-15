Англия15 июля 2026, 16:53 |
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Игрок МЮ перенес операцию после ЧМ. В этом году не сыграет
Угарте выбыл на длительный срок
15 июля 2026, 16:53 |
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Клуб АПЛ Манчестер Юнайтед сообщил, что центральный полузащитник Мануэль Угарте перенес операцию после серьезной травмы колена.
Игрок получил разрыв крестообразных связок во время матча ЧМ-2026 в составе сборной Уругвая против Испании.
Манчестерский клуб не назвал точные сроки восстановления, однако ранее сообщалось, что 25-летиний Угарте пропустит не менее 9 месяцев и в этом году на поле точно не появится.
В прошлом сезоне Мануэль провел 24 матча.
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