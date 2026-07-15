Игрок МЮ перенес операцию после ЧМ. В этом году не сыграет

Клуб АПЛ Манчестер Юнайтед сообщил, что центральный полузащитник Мануэль Угарте перенес операцию после серьезной травмы колена.

Игрок получил разрыв крестообразных связок во время матча ЧМ-2026 в составе сборной Уругвая против Испании.

Манчестерский клуб не назвал точные сроки восстановления, однако ранее сообщалось, что 25-летиний Угарте пропустит не менее 9 месяцев и в этом году на поле точно не появится.

В прошлом сезоне Мануэль провел 24 матча.