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  4. Игрок МЮ перенес операцию после ЧМ. В этом году не сыграет
Англия
15 июля 2026, 16:53 |
99
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Игрок МЮ перенес операцию после ЧМ. В этом году не сыграет

Угарте выбыл на длительный срок

15 июля 2026, 16:53 |
99
0
Игрок МЮ перенес операцию после ЧМ. В этом году не сыграет
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Угарте
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Клуб АПЛ Манчестер Юнайтед сообщил, что центральный полузащитник Мануэль Угарте перенес операцию после серьезной травмы колена.

Игрок получил разрыв крестообразных связок во время матча ЧМ-2026 в составе сборной Уругвая против Испании.

Манчестерский клуб не назвал точные сроки восстановления, однако ранее сообщалось, что 25-летиний Угарте пропустит не менее 9 месяцев и в этом году на поле точно не появится.

В прошлом сезоне Мануэль провел 24 матча.

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Мануэль Угарте Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига травма
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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