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Товарищеские матчи
Полесье-2
15.07.2026 12:00 – FT 0 : 3
Локомотив Киев
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Украина. Первая лига
15 июля 2026, 16:38 | Обновлено 15 июля 2026, 16:40
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0

Победы Локомотива и Агробизнеса. Клубы Первой лиги провели спарринги

Команды второго по силе дивизиона украинского футбола сыграли товарищеские матчи

15 июля 2026, 16:38 | Обновлено 15 июля 2026, 16:40
55
0
Победы Локомотива и Агробизнеса. Клубы Первой лиги провели спарринги
ФК Локомотив
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Украинские футбольные клубы продолжают подготовку к новому сезону. В среду, 15 июля, ряд клубов Первой лиги провел контрольные поединки.

ФК «Феникс-Мариуполь» встречался с новичком первой лиги ФК «Куликов-Белка» и одержал победу со счетом 2:0. Александр Черноморец открыл счет на 37-й минуте. А уже в следующей атаке отличился Павел Ориховский.

Спарринг провели еще два новичка Первой лиги. Киевский «Локомотив» одержал уверенную победу над житомирским «Полесьем-2» со счетом 3:0.

«Прикарпатье» в матче с Агробизнесом открыло счет уже на первой минуте. Но еще в первом тайме пропустило пять мячей. А после перерыва «Агробизнес» забил еще один гол. В результате – 6:1 в пользу команды Александра Чижевского.

Результативным вышел и матч «Пробоя» со «Скалой 1911». Представитель Первой лиги одержал победу со счетом 5:2.

Товарищеские матчи. 15 июля

«Феникс-Мариуполь» – «Куликов-Белка» – 2:0

Голы: Черноморец, 37, Ориховский, 38

«Полесье-2» (Житомир) – «Локомотив» (Киев) – 0:3

Голы: автогол, Савчук. Тименко (пенальти)

«Агробизнес» (Волочиск) – «Прикарпатье» (Ивано-Франковск) – 6:1

«Пробой» (Городенка) – «Скала 1911» (Стрый) – 5:2

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Вторая лига Украины товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Феникс-Мариуполь Куликов-Белка Полесье-2 Житомир Локомотив Киев Агробизнес Прикарпатье Ивано-Франковск Пробой Городенка Скала 1911 Стрый
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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