Победы Локомотива и Агробизнеса. Клубы Первой лиги провели спарринги

Украинские футбольные клубы продолжают подготовку к новому сезону. В среду, 15 июля, ряд клубов Первой лиги провел контрольные поединки.

ФК «Феникс-Мариуполь» встречался с новичком первой лиги ФК «Куликов-Белка» и одержал победу со счетом 2:0. Александр Черноморец открыл счет на 37-й минуте. А уже в следующей атаке отличился Павел Ориховский.

Спарринг провели еще два новичка Первой лиги. Киевский «Локомотив» одержал уверенную победу над житомирским «Полесьем-2» со счетом 3:0.

«Прикарпатье» в матче с Агробизнесом открыло счет уже на первой минуте. Но еще в первом тайме пропустило пять мячей. А после перерыва «Агробизнес» забил еще один гол. В результате – 6:1 в пользу команды Александра Чижевского.

Результативным вышел и матч «Пробоя» со «Скалой 1911». Представитель Первой лиги одержал победу со счетом 5:2.

Товарищеские матчи. 15 июля

«Феникс-Мариуполь» – «Куликов-Белка» – 2:0

Голы: Черноморец, 37, Ориховский, 38

«Полесье-2» (Житомир) – «Локомотив» (Киев) – 0:3

Голы: автогол, Савчук. Тименко (пенальти)

«Агробизнес» (Волочиск) – «Прикарпатье» (Ивано-Франковск) – 6:1

«Пробой» (Городенка) – «Скала 1911» (Стрый) – 5:2